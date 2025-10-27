Országos mindenszenteki mécsesgyújtást szerveznek ebben a hajdú-bihari temetőben

Idén ötödik alkalommal szerveznek országos mindenszenteki mécsesgyújtást Hajdúböszörményben – erről a település Facebook-oldalán tájékozódhatunk. Mint írják, várnak mindenkit november 1-jén, szombaton 16 órakor a Hajdúböszörményi Köztemető ravatalozók előtti téren, a megemlékezést a „Paraklétosz” Nonprofit Kft. szervezi. „Jöjjön el közös mécsesgyújtásunkra, ahol sok száz gyertya fényéből együtt alkotjuk meg az emlékezést megszépítő mécsesképeket” – olvasható. A mécseseket a szervezők biztosítják.