Egészségügyi ellátás

Örömhírt jelentett be a Járóbeteg-Ellátó Centrum Hajdúszoboszlón

Címkék#Járóbeteg-Ellátó Centrum#Dr Juhász Alpár Gábor#szülész nőgyógyász#szakorvos

Haon.hu
Forrás: Járóbeteg-Ellátó Centrum Hajdúszoboszló/Facebook

A Járóbeteg – Ellátó Centrumban 2025. november 1-től elkezd dolgozni hétfői napokon Dr. Juhász Alpár Gábor szülész – nőgyógyász szakorvos, Ph.D., egyetemi adjunktus – tette közzé az örömhírt az intézmény Facebook-oldala. „A táppénzes felülvizsgálat és a terhesgondozás továbbra is Dr. Vass Valéria szülész – nőgyógyász szakorvos nőgyógyászati rendelésén történik. Továbbiakban azt is jelezzük, hogy 2025. november 1-től már hétfőtől – csütörtökig rendel intézményünkben Dr. Drabik Gyula urológus és andrológus szakorvos, egyetemi tanársegéd. A két szakrendelés egyike sem beutalóköteles, de a vizsgálatokra előjegyzési időpont kérése szükséges” – olvasható.

 

