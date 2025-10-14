Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!

Közeledünk az év azon időszakaszához, amikor a nappalok már rövidülnek, és hamarabb is sötétedik. Erre még rátesz az óraátállítás, amely sok ember mindennapjait megzavarja. Idén korábban lesz a változás, mint eddig. A nyári időszámítás az Európai Unió szabályozása szerint március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart.

Nyakunkon az óraátállítás

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az elmúlt években a következők szerint kellett visszatekerni a mutatókat: 2024-ben október 27-én,

2023-ban október 29-én,

2022-ben pedig október 30-án.

Ekkor lesz az őszi óraátállítás 2025-ben

Október utolsó vasárnapján, 26-án hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így egy órával tovább aludhatunk majd.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Sokszor felmerült már ez a kérdés, hogy:

ez lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon?

Az óraátállítás eltörlése hosszú ideje vitatott az Európai Unióban, korábban javaslatot is nyújtottak be miatta, azonban a tagállamok hosszú évek alatt sem tudtak megegyezni arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon érvényben. A tanácskozást pedig egy idő után végleg meg is szüntették.

Ajánljuk még: