Óraátállítás

1 órája

Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!

Ekkor aludhatunk egy órával többet. Nyakunkon az óraátállítás.

Közeledünk az év azon időszakaszához, amikor a nappalok már rövidülnek, és hamarabb is sötétedik. Erre még rátesz az óraátállítás, amely sok ember mindennapjait megzavarja. Idén korábban lesz a változás, mint eddig. A nyári időszámítás az Európai Unió szabályozása szerint március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart.

Nyakunkon az óraátállítás
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az elmúlt években a következők szerint kellett visszatekerni a mutatókat: 

  • 2024-ben október 27-én, 
  • 2023-ban október 29-én, 
  • 2022-ben pedig október 30-án. 

Ekkor lesz az őszi óraátállítás 2025-ben

Október utolsó vasárnapján, 26-án hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így egy órával tovább aludhatunk majd.

Sokszor felmerült már ez a kérdés, hogy: 

ez lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon? 

Az óraátállítás eltörlése hosszú ideje vitatott az Európai Unióban, korábban javaslatot is nyújtottak be miatta, azonban a tagállamok hosszú évek alatt sem tudtak megegyezni arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon érvényben. A tanácskozást pedig egy idő után végleg meg is szüntették.

