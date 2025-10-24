október 24., péntek

Októberi hó Hajdú-Biharban? Már ilyen hamar leesett? Ez hihetetlen!

Címkék#fagy#október#hóesés#időjárás#hó

Van ilyen?! Megérkezett az októberi hó Hajdú-Biharban – olyan formában, ahogy nem számítasz rá!

Balogh Efraim
Októberi hó Hajdú-Biharban? Már ilyen hamar leesett? Ez hihetetlen!

Megérkezett az októberi hó Hajdú-Biharba – de vajon hol, mikor? Az biztos, hogy a hóesés nem szokványos jelenség az ősz közepén, amikor elszíneződnek a levelek, és festeni se lehetne – vagy újabban már a mesterséges intelligencia se generálna – szebb képet a természet magával ragadó színkavalkádjától. Ezúttal viszont mégis meghökkentő történésről számolunk be...

októberi hó, havazás, debrecen, haon
Októberi hó esett Hajdú-Biharban
Forrás:  Illusztráció/Napló-archív

Leesett az októberi hó Hajdú-Biharban

A felénk érkező hidegfrontnak köszönhetően hétfőn a megye szinte egész területén átmeneti havazás volt. Bár ez a jelenség ebben az időszakban nem túl gyakori, akadt már rá példa

 – állt a Hajdú-Bihari Napló 1997. október 28-i újságcikkében.  

– A rövid ideig tartó hózápor Debrecenben 0,3 milliméter csapadékot eredményezett, amely azonban a gyors felmelegedéstől dél körül már teljesen elolvadt. Éjszaka a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet, napközben 2-7 fok körül alakul. Bár az összes munkagép még nem áll rendelkezésre, hétfőtől már érvényben van a későbbre tervezett téli ügyeleti szolgálat, amely az aznap reggeli havazás és a felfagyott utak miatt vált szükségessé. Hétfőn reggel az üzemmérnökségek 10 szórógépet irányítottak a fő közlekedési útvonalakra. Késtek a Hajdú Volán járatai a Polgár-Görbeháza vonalon hétfőn reggel, aminek nem a „váratlanul" érkezett havazás volt az oka, nem is az itt-ott csúszós úttest, hanem az a tény, hogy számos autó csúszott egymásnak vagy landolt az árokban ezen az útvonalon. Mint azt Horváthné Kis Zsuzsa, a Hajdú Volán Rt. helyközi forgalmi és koordinációs osztályának vezetője mondta, a balesetsorozat miatti késések az egész napra kihatottak – írta Napló a korabeli tudósításban.  

Mikor lesz hó 2025-ben?

A hajdúböszörményi meteorológussal, Kathy Istvánnal beszélgettünk a napokban arról, hogy várhatóan hogyan alakul az időjárás október 23-án és az azt követő időszakban. Ennek kapcsán kifejtette, most úgy látszik, hogy a hosszú hétvégén 10 és 14 Celsius-fok között lesz az átlaghőmérséklet, szórványos eső is előfordulhat, viszont a fagy egy időre megszűnik. Az elmondottak tükrében hangsúlyozta, hogy még a következő napokra vonatkozóan is egyre nagyobb a bizonytalanság az előrejelzés tekintetében – ebből következően most még nagyon nehéz megmondani, hogy mikor lesz hó Hajdú-Biharban.

