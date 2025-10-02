2 órája
Megteltek a korsók, sültek a finom falatok: beköltözött Debrecenbe az Oktoberfest – fotókkal, videóval
Debrecen alpolgármestere verte csapra az első hordót. Immár második alkalommal szervezték meg az Oktoberfestet Debrecenben.
Az idei a második alkalom, hogy Debrecenben is megrendezik az Oktoberfestet. A négynapos rendezvény, október 1-jén, szerdán vette kezdetét és egészen szombatig tart majd az Egyetem téren. A fesztivál első napján Barcsa Lajos, a cívisváros alpolgármestere verte csapra az első hordót, ami után már semmi sem tudott gátat szabni az ünneplésnek.
Mint azt a rendezők korábban írták, a tavalyi nagysikerű debütálás után idén még gazdagabb programkínálattal, több mint 10 féle sörkülönlegességgel és felejthetetlen gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat. Kiemelték, a vendégeket bajor perec, szaftos kolbász, Leberkäse, burgonyagombóc és almás rétes várja, valamint több mint tízféle sörkülönlegesség, hogy mindenki átélhesse az igazi Oktoberfest hangulatot.
Az Oktoberfest első napja DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A jó hangulatról autentikus bajor zenekarok gondoskodnak, akik egyenesen Bajorországból érkeznek. A programot vidám bajor játékok színesítik, amelyek során a látogatók is próbára tehetik ügyességüket és erejüket.
Ajánljuk még:
Tényleg bezár a debreceni zsibi? Már csak idén élvezhetjük a piacot? Utánajártunk!
Mi az oka, hogy nem találják a folyóba esett egyetemistát? Részleteket tudtunk meg az egyre elkeseredettebb kutatásról – fotókkal