Kitűnő hangulat

2 órája

Megteltek a korsók, sültek a finom falatok: beköltözött Debrecenbe az Oktoberfest – fotókkal, videóval

Debrecen alpolgármestere verte csapra az első hordót. Immár második alkalommal szervezték meg az Oktoberfestet Debrecenben.

Haon.hu

Az idei a második alkalom, hogy Debrecenben is megrendezik az Oktoberfestet. A négynapos rendezvény, október 1-jén, szerdán vette kezdetét és egészen szombatig tart majd az Egyetem téren. A fesztivál első napján Barcsa Lajos, a cívisváros alpolgármestere verte csapra az első hordót, ami után már semmi sem tudott gátat szabni az ünneplésnek.

20251001_Oktoberfest_első_nap_HAON_024
Az Oktoberfesten előkerült a bajor népviselet is
Forrás: Vida Márton Péter

Mint azt a rendezők korábban írták, a tavalyi nagysikerű debütálás után idén még gazdagabb programkínálattal, több mint 10 féle sörkülönlegességgel és felejthetetlen gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat. Kiemelték, a vendégeket bajor perec, szaftos kolbász, Leberkäse, burgonyagombóc és almás rétes várja, valamint több mint tízféle sörkülönlegesség, hogy mindenki átélhesse az igazi Oktoberfest hangulatot.

Az Oktoberfest első napja Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

A jó hangulatról autentikus bajor zenekarok gondoskodnak, akik egyenesen Bajorországból érkeznek. A programot vidám bajor játékok színesítik, amelyek során a látogatók is próbára tehetik ügyességüket és erejüket.

