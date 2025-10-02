Megteltek a korsók, sültek a finom falatok: beköltözött Debrecenbe az Oktoberfest – fotókkal, videóval

Az idei a második alkalom, hogy Debrecenben is megrendezik az Oktoberfestet. A négynapos rendezvény, október 1-jén, szerdán vette kezdetét és egészen szombatig tart majd az Egyetem téren. A fesztivál első napján Barcsa Lajos, a cívisváros alpolgármestere verte csapra az első hordót, ami után már semmi sem tudott gátat szabni az ünneplésnek.

Az Oktoberfesten előkerült a bajor népviselet is

Forrás: Vida Márton Péter

Mint azt a rendezők korábban írták, a tavalyi nagysikerű debütálás után idén még gazdagabb programkínálattal, több mint 10 féle sörkülönlegességgel és felejthetetlen gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat. Kiemelték, a vendégeket bajor perec, szaftos kolbász, Leberkäse, burgonyagombóc és almás rétes várja, valamint több mint tízféle sörkülönlegesség, hogy mindenki átélhesse az igazi Oktoberfest hangulatot.