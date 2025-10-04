október 4., szombat

Egy kis Németország

2 órája

Igazi bajor hangulat uralkodott Debrecenben - fotókkal, videóval

Második alkalommal rendezik meg a népszerű eseményt. A debreceni Oktoberfest harmadik napján is kiváló volt a hangulat.

Haon.hu

Második alkalommal költözött be a bajor életérzés az Egyetem térre, október 1. és 4. között tartják ugyanis a 2. Oktoberfestet Debrecenben. A négynapos rendezvény során a vendégeket bajor perec, szaftos kolbász, Leberkäse, burgonyagombóc és almás rétes, valamint több mint tízféle sörkülönlegesség is várja.

A debreceni Oktoberfest harmadik napján is fergeteges volt a hangulat
Fotó: Vida Márton Péter

A harmadik napon, pénteken Papp László is vendége volt a rendezvénynek, ő verte csapra ünnepélyesen a hordót, ami után elkezdődött a hajnalig tartó mulatozás. Az Oktoberfest harmadik napjáról készült képeket és videót itt tudjátok megnézni:

Ilyen volt a 2025-ös Oktoberfest harmadik napja Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

