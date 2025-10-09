Több ezer fővel nőtt a pedagógusok száma – Maruzsa Zoltán beszélt a hazai oktatás helyzetéről Debrecenben – videóval

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szerint a magyar oktatási rendszer folyamatos alkalmazkodásra kényszerül, ugyanakkor jelentős eredményeket ért el az elmúlt időszakban, például a pedagógusok számának növelésében. Az államtitkár október 8-án a Debrecenbe, a Cívis Klubba látogatott, a vele készült interjúban részletesen beszélt arról, milyen kihívásokkal néz szembe a köznevelés, milyen béremelések várhatóak, és milyen hatással lenne a pedagógusokra a Tisza Párt tervezett adóreformja.

Maruzsa Zoltán Debrecenbe látogatott - a HAON-nak nyilatkozott az államtitkár

Forrás: Katona Ákos

Változó világ az oktatásban

– Manapság a legnagyobb nehézséget az oktatásban nem a pedagógushiány jelenti, hanem az, hogy a fiatalok egészen másként tanulnak, mint korábban. A jól bevált oktatási receptek nem mindig működnek, az oktatási rendszert folyamatosan igazítani kell az új generációk igényeihez.

Máshogy olvasnak, más a szövegértés, máshogy kell a matematikát tanítani

– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy ez a tendencia az egész világra jellemző.

Szerinte a pedagógus utánpótlás terén viszont kifejezetten pozitív változások tapasztalhatók Magyarországon. Míg az egész világon probléma a tanárhiány, nálunk a bevezetett intézkedéseknek köszönhetően kedvező folyamatok indultak el.

Tavaly október és idén október között mintegy 3000 fővel nőtt a létszám, a mostani tanévkezdésben pedig előzetes adatok szerint további kétezer fővel gyarapodott a pedagógusok száma

– mondta az államtitkár.

Az infrastrukturális fejlesztések területén is jelentős erőfeszítéseket tesz a kormány. Maruzsa Zoltán rámutatott, hogy 11 ezer feladatellátási helyen működik a magyar oktatási rendszer, és ezeket az épületeket folyamatosan karbantartani, felújítani, bővíteni és modernizálni kell. Emellett hatalmas logisztikai feladatot jelentett az is, hogy az elmúlt három évben 579 ezer laptopot vásároltak, hogy 5. évfolyamtól 12. évfolyamig minden tanulónak legyen saját eszköze.

Sokan eljöttek meghallgatni a köznevelésért felelős államtitkárt Debrecenben

Forrás: Katona Ákos

Béremelés és teljesítményértékelés

Az államtitkár azt is elmondta, hogy január elsejétől ismét emelkedik a pedagógusok fizetése. A kormány vállalása szerint 2031-ig a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér 80 százalékát. Mivel a KSH kimutatása szerint a diplomás átlagbér töretlenül emelkedik, azonos arányban növekszik majd a tanárok bére is.

Szeptember elsejével pedig teljesítményértékelés alapú illetménynövekedést kaptak azok a kollégák, akik jól szerepeltek az értékelésben. Az államtitkár szerint a béremelés vonzóbbá tette a pályát, amit a létszámnövekedés is igazol.

Ugyanakkor a munkaerő-megtartás terén új kihívásokkal szembesül az ágazat.

Ma ez nem feltétlenül úgy van, mint volt. Aki régen pedagógusnak állt, évtizedekre tervezhetett ezzel a hivatással, ma a fiatalok keresik a lehetőségeket, munkahelyet váltanak, majd esetleg vissza is térnek a pályára. Növekvő fluktuációval néz szembe minden oktatási rendszer világszerte

– magyarázta Maruzsa Zoltán.