Ha ezekkel nem vagyunk tisztában, komoly lehetőségektől és összegektől eshetünk el!

A jelenlegi szabályozás szerint Magyarországon az 1957. január elsejét követően született személyek legkorábban a betöltött 65. életévük után vehetik igénybe a nyugellátást. A nyugdíjrendszer Magyarországon többféle nyugdíjformát kínál, amelyek különböző élethelyzetekhez és jogosultsági feltételekhez igazodnak. Az állami nyugdíjrendszer mellett kiegészítő lehetőségek is léteznek, amelyek célja a nyugdíjas évek anyagi biztonságának megteremtése.

Nyugdíj: többféle kedvezmény létezik

Magyarországon az állami (társadalombiztosítási) nyugdíjrendszer köré épül az alapellátás. Az ellátások finanszírozását főként a jelenleg aktív dolgozók járulékfizetései biztosítják („felosztó-kirovó” rendszer). Ezen felül léteznek – akár jogszabályi keretek között – kiegészítő rendszerként működő nyugdíjpénztárak és egyéni megtakarítási formák. Az alábbiakban bemutatjuk a Magyarországon elérhető főbb nyugdíjformákat, azok feltételeit és jellemzőit.

1. Öregségi nyugdíj

Az öregségi nyugdíj a leggyakoribb nyugdíjtípus, amelyet azok kaphatnak, akik elérik a nyugdíjkorhatárt, ami jelenleg 65 év. A jogosultsághoz minimum 20 év szolgálati idő szükséges a teljes nyugdíjhoz, míg 15 év szolgálati idővel résznyugdíj igényelhető.

A nyugdíj összege a szolgálati idő hosszától és a korábbi keresetek átlagától függ.

A nyugdíjszámítás során figyelembe veszik a befizetett járulékokat és az úgynevezett valorizációs szorzókat, amelyek az inflációhoz igazítják a korábbi kereseteket.

2. Nők kedvezményes nyugdíja

A nők számára különleges lehetőség a „Nők 40” program, amely lehetővé teszi, hogy a nyugdíjkorhatár elérése előtt nyugdíjba vonuljanak azok, akik 40 év jogosultsági időt szereztek.

Ebből legalább 32 évnek keresőtevékenységből kell származnia, a fennmaradó időbe pedig beleszámítható például a gyermekneveléssel töltött idő.

Ez a lehetőség különösen népszerű, mivel rugalmasabb nyugdíjba vonulást tesz lehetővé.

3. Rokkantsági ellátás

Azok, akik egészségi állapotuk miatt tartósan vagy részlegesen munkaképtelenek, rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra lehetnek jogosultak. 2012 óta a korábbi rokkantsági nyugdíj rendszere átalakult, és ma már az ellátás típusa attól függ, hogy a munkaképesség helyreállítható-e. A jogosultság feltétele az egészségi állapot orvosi felmérése és a megfelelő szolgálati idő megléte.