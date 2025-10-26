Több pénz, nagyobb szabadság: így változik a nyugdíjrendszer jövőre

2026-ban új korszak kezdődik a magyar nyugdíjrendszerben. A rugalmas nyugdíjba vonulás bevezetése több választási lehetőséget biztosít az idősek számára, miközben a nyugdíjemelések és az extra juttatások stabilabb megélhetést teremthetnek a Hajdú-Bihar vármegyében élő több mint 150 ezer nyugdíjasnak is. A 2026-os költségvetés rekordösszegű, 7700 milliárd forintos nyugdíjkasszát tartalmaz, amelyből 261 milliárd forintot az emelésekre fordítanak.

Jövőre új korszak kezdődik a magyar nyugdíjrendszerben

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Januártól 3,6 százalékos, inflációkövető nyugdíjemelés várható, ami a Hajdú-Bihar vármegyében jellemző, átlagosan 235 ezer forintos nyugdíjat mintegy 243 ezer forintra növelheti. A mediánnyugdíj – vagyis az az összeg, amelynél a nyugdíjasok fele többet, fele kevesebbet kap – 222 ezer forint fölé emelkedhet. Ez különösen a kisebb településeken élő időseknek jelenthet segítséget, ahol a megélhetési költségek arányaiban nagyobb terhet jelentenek.

Februárban érkezik a teljes 13. havi nyugdíj is, így az átlagnyugdíjjal számolva akár 486 ezer forint is juthat az érintettekhez egy hónapban. Ez automatikusan jár mindenkinek, aki 2025 decemberében és 2026 februárjában is jogosult az ellátásra. Ha az infláció a vártnál magasabb lesz – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) előrejelzése szerint 3,8 százalék lehet –, novemberben korrekciós emelésre is sor kerülhet, akár további 1–2 százalékos mértékben. A nyugdíjprémium rendszere is megmarad: ha a gazdasági növekedés eléri a 3,5 százalékot (a kormány 4,1 százalékot vár), a jogosultak fejenként körülbelül 12 ezer forintos prémiumot kaphatnak. Ez sok vidéki nyugdíjas számára fedezheti a rezsiköltségeket vagy a téli tüzelőt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nyugdíj: jön a rugalmas nyugdíjba vonulás

A legjelentősebb változás 2026 januárjától lép életbe: a jelenlegi fix, 65 éves nyugdíjkorhatár helyét a rugalmas korhatár veszi át. Az új rendszer lényege, hogy mindenki saját élethelyzete és szolgálati ideje alapján döntheti el, mikor kíván nyugdíjba vonulni.

A főbb szabályok: Teljes nyugdíjhoz legalább 20 év szolgálati idő szükséges.

Résznyugdíj 15 év szolgálati idő után igényelhető, ha a kérelmező betöltötte a 65. életévét.

Aki tovább dolgozik, magasabb ellátásra számíthat, hiszen a nyugdíj összege a ledolgozott évek számától is függ.

A „Nők 40” kedvezmény továbbra is érvényben marad, vagyis a 40 év szolgálati időt – a gyermekneveléssel eltöltött éveket is beleszámítva – elérő nők korhatár nélkül mehetnek nyugdíjba.

Az új rendszer első érintettjei az 1961-ben születettek, akik már 2026-ban megválaszthatják, mikor kívánnak nyugdíjba vonulni. Hajdú-Biharban ez több ezer embert érinthet; számukra a kormányhivatalok ingyenes tanácsadást biztosítanak a nyugdíjigénylés pontos menetéről. A rugalmasabb szabályok a vidéki életformához is jobban illeszkednek: például a családi gazdaságokban a fokozatos visszavonulás gyakorlati megoldást jelenthet.