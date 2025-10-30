Így alakul a nyitvatartás, orvosi ügyelet és tömegközlekedés november 1-jén

A munkaszüneti nap miatt változik a megszokott szombati nyitvatartás: a nagyobb üzletláncok országszerte zárva tartanak majd, és ez alól Debrecen sem kivétel. Összegyűjtöttük az orvosi ügyelet és a tömegközlekedés rendjét is november 1-re, valamint a temető nyitvatartását.

Nyitvatartás november 1-jén: a legtöbb bolt zárva tart a munkaszüneti nap miatt

Forrás: MW-archív

Az országos gyakorlatnak megfelelően a nagy áruházláncok – így a Tesco, a Lidl, az Aldi, a Penny Market, az Auchan és a Spar üzletei – bezárnak november elsején. A Fórum Debrecen és a Debrecen Plaza bevásárlóközpontok kereskedelmi egységei szintén zárva lesznek ezen a napon. Érdemes tehát október 31-én, pénteken elvégezni a hétvégi bevásárlást, amikor még a megszokott rend szerint működnek az üzletek.

Hol lehet nyitvatartás november 1-jén?

Vannak azonban kivételek: a benzinkutaknál működő üzletek, az éjjel-nappal nyitva tartó boltok és néhány kisebb, tulajdonos által üzemeltetett családi bolt kinyithat a munkaszüneti napon. November 2-án, vasárnap viszont már visszaáll a szokásos vasárnapi rend az üzletekben.

Orvosi ellátás mindenszentek napján Debrecenben

Aki egészségügyi ellátásra szorul november 1-jén, nem marad segítség nélkül. A felnőtt háziorvosi ügyelet szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 8 és 14 óra között érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáján, a Nagyerdei körút 98. alatt. A sürgősségi ügyeleti ellátás ezeken a napokon 14 és 8 óra között működik ugyanott.

Az ügyeleti ellátás központi telefonszáma a 1830-as hívószám, amely ünnepnapokon egész nap hívható. A gyermek háziorvosi ügyelet munkaszüneti napokon folyamatosan, 24 órában rendelkezésre áll a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában.

Fogászati problémák esetén hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között a Pósa utca 1. szám alatti rendelőben lehet segítséget kérni. Érdemes előzetesen telefonon bejelentkezni a +36 30 186 68 63-as számon. Az ügyeletes gyógyszertár a Csapó utca 1. szám alatt található BENU Gyógyszertár Éjjel-Nappal, amely munkaszüneti napokon 22 és 7 óra között tart nyitva.

Közlekedés és köztemető

A DKV járatai – az autóbuszok, trolibuszok és villamosok – november 1-jén és 2-án ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. November 1-jén az Auchan vásárlói járatok nem indulnak.

A Debreceni Köztemető meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat: október 24. és 30. között 7 és 19 óra között, október 31-től november 2-ig pedig 7 és 20 óra között. November 1-jén teljes gépjárműforgalmi tilalom lép életbe a temető területén, de két ingyenes kisbusz segíti a látogatókat a sírok megközelítésében.

