október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Így alakul a nyitvatartás, orvosi ügyelet és tömegközlekedés november 1-jén

Címkék#bolt#háziorvosi ügyelet#ünnepnap#Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Mindenszentek ünnepe szombatra esik az idén, ami azt jelenti, hogy a legtöbb áruház és szolgáltatás módosított rendben működik majd. A debreceniek számára érdemes előre tervezni a bevásárlást, és tudni, hol lesz november 1-jén nyitvatartás.

Haon.hu

A munkaszüneti nap miatt változik a megszokott szombati nyitvatartás: a nagyobb üzletláncok országszerte zárva tartanak majd, és ez alól Debrecen sem kivétel. Összegyűjtöttük az orvosi ügyelet és a tömegközlekedés rendjét is november 1-re, valamint a temető nyitvatartását.

nyitvatartás, november 1, bolt, temető, mindenszentek,
Nyitvatartás november 1-jén: a legtöbb bolt zárva tart a munkaszüneti nap miatt
Forrás:  MW-archív

Az országos gyakorlatnak megfelelően a nagy áruházláncok – így a Tesco, a Lidl, az Aldi, a Penny Market, az Auchan és a Spar üzletei – bezárnak november elsején. A Fórum Debrecen és a Debrecen Plaza bevásárlóközpontok kereskedelmi egységei szintén zárva lesznek ezen a napon. Érdemes tehát október 31-én, pénteken elvégezni a hétvégi bevásárlást, amikor még a megszokott rend szerint működnek az üzletek.

Hol lehet nyitvatartás november 1-jén?

Vannak azonban kivételek: a benzinkutaknál működő üzletek, az éjjel-nappal nyitva tartó boltok és néhány kisebb, tulajdonos által üzemeltetett családi bolt kinyithat a munkaszüneti napon. November 2-án, vasárnap viszont már visszaáll a szokásos vasárnapi rend az üzletekben.

Orvosi ellátás mindenszentek napján Debrecenben

Aki egészségügyi ellátásra szorul november 1-jén, nem marad segítség nélkül. A felnőtt háziorvosi ügyelet szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 8 és 14 óra között érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáján, a Nagyerdei körút 98. alatt. A sürgősségi ügyeleti ellátás ezeken a napokon 14 és 8 óra között működik ugyanott.

Az ügyeleti ellátás központi telefonszáma a 1830-as hívószám, amely ünnepnapokon egész nap hívható. A gyermek háziorvosi ügyelet munkaszüneti napokon folyamatosan, 24 órában rendelkezésre áll a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában.

Fogászati problémák esetén hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között a Pósa utca 1. szám alatti rendelőben lehet segítséget kérni. Érdemes előzetesen telefonon bejelentkezni a +36 30 186 68 63-as számon. Az ügyeletes gyógyszertár a Csapó utca 1. szám alatt található BENU Gyógyszertár Éjjel-Nappal, amely munkaszüneti napokon 22 és 7 óra között tart nyitva.

Közlekedés és köztemető

A DKV járatai – az autóbuszok, trolibuszok és villamosok – november 1-jén és 2-án ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. November 1-jén az Auchan vásárlói járatok nem indulnak.

A Debreceni Köztemető meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat: október 24. és 30. között 7 és 19 óra között, október 31-től november 2-ig pedig 7 és 20 óra között. November 1-jén teljes gépjárműforgalmi tilalom lép életbe a temető területén, de két ingyenes kisbusz segíti a látogatókat a sírok megközelítésében.

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu