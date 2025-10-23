Biharkeresztes szívében táncol a múlt és a jelen

A hagyományőrzésnek különös íze van, ha azt nemcsak a színpadon, hanem a mindennapokban is megélik az emberek. Biharkeresztesen a Szarkaláb Hagyományőrző Néptánc Egyesület tagjai pontosan ezt teszik: közösséget építenek, generációkat kötnek össze, és évek óta életben tartják a magyar néptánc szépségeit.

A Szarkaláb Hagyományőrző Néptánc Egyesület évek óta közösséget épít és generációkat köt össze

Forrás: BDR Média

Így tartják életben a magyar néptáncot Biharkeresztesen

Az egyesület vezetője, Bagdiné Gulyás Vera szerint a történetük jóval korábbra nyúlik vissza, mint 2016, amikor hivatalosan is bejegyezték a szervezetet.

Közülünk legtöbben az ártándi Tamota néptánccsoportban táncoltunk korábban, majd 2007-től működtünk asszony-tánccsoportként. Eleinte csak lányok, asszonyok táncoltak, mert a férfiakat nehezebb volt bevonni. Később csatlakoztak hozzánk a fiúk is, onnantól kezdve komolyabb szakmai munkát végeztünk

– idézi fel a Cívishírnek. Az áttörést 2012-ben az általuk akkor Biharkeresztesen újjáélesztett hagyomány, a szüreti felvonulás és mulatság hozta. A kezdetben szűkös anyagi lehetőségekkel működő csoport minden energiáját beletette az eseménybe, amely azóta is meghatározó rendezvénye a városnak. Ez adta az ötletet arra is, hogy egyesületet alapítsanak, amely hosszú távon biztosítja a közös munka kereteit.

A Szarkaláb elnevezés nem véletlen: a választás egyszerre utal a virág szimbolikájára, a táncos lábakra, de még az életkorral járó, a szem körül kialakuló ráncokra is.

Van benne humor és önirónia is, de leginkább azt fejezi ki, hogy ez a közösség minden korosztályt képes befogadni

– mondja a vezető. A próbák heti rendszerességgel zajlanak, csütörtökönként három órán át, nagyobb fellépések előtt pedig hétvégi, intenzív felkészülésekkel toldják meg. A szakmai munkát Forgács Zsombor, a Nagyváradi Szigligeti Színház egykori táncosa irányítja, aki a „veterán” csapatot is friss lendülettel vezeti.

Fellépéseik elsősorban a térséghez kötődnek: a környező falvak, Debrecen és Nagyvárad közönsége is gyakran láthatja őket. Különleges élmény volt számukra a nagyváradi Szigligeti Színház színpadán, illetve a nagyerdei szabadtéri színpadon táncolni.

A színházi reflektorok fényében a közönség elé lépni felemelő érzés. Olyan pillanat, amit sosem felejtünk el

– emlékezik vissza Bagdiné Gulyás Vera.