október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

19°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományőrzés

1 órája

Biharkeresztes szívében táncol a múlt és a jelen

Címkék#hagyományőrzés#Biharkeresztes#néptánc

Biharkeresztesen élesztik újra a hagyományokat. Az egyesület évek óta középpontba helyezi a magyar néptánc szépségeinek bemutatását.

BDR Média

A hagyományőrzésnek különös íze van, ha azt nemcsak a színpadon, hanem a mindennapokban is megélik az emberek. Biharkeresztesen a Szarkaláb Hagyományőrző Néptánc Egyesület tagjai pontosan ezt teszik: közösséget építenek, generációkat kötnek össze, és évek óta életben tartják a magyar néptánc szépségeit.

A Szarkaláb Hagyományőrző Néptánc Egyesület évek óta közösséget épít és generációkat köt össze
A Szarkaláb Hagyományőrző Néptánc Egyesület évek óta közösséget épít és generációkat köt össze
Forrás: BDR Média

Így tartják életben a magyar néptáncot Biharkeresztesen

Az egyesület vezetője, Bagdiné Gulyás Vera szerint a történetük jóval korábbra nyúlik vissza, mint 2016, amikor hivatalosan is bejegyezték a szervezetet.

Közülünk legtöbben az ártándi Tamota néptánccsoportban táncoltunk korábban, majd 2007-től működtünk asszony-tánccsoportként. Eleinte csak lányok, asszonyok táncoltak, mert a férfiakat nehezebb volt bevonni. Később csatlakoztak hozzánk a fiúk is, onnantól kezdve komolyabb szakmai munkát végeztünk

– idézi fel a Cívishírnek. Az áttörést 2012-ben az általuk akkor Biharkeresztesen újjáélesztett hagyomány, a szüreti felvonulás és mulatság hozta. A kezdetben szűkös anyagi lehetőségekkel működő csoport minden energiáját beletette az eseménybe, amely azóta is meghatározó rendezvénye a városnak. Ez adta az ötletet arra is, hogy egyesületet alapítsanak, amely hosszú távon biztosítja a közös munka kereteit.

A Szarkaláb elnevezés nem véletlen: a választás egyszerre utal a virág szimbolikájára, a táncos lábakra, de még az életkorral járó, a szem körül kialakuló ráncokra is. 

Van benne humor és önirónia is, de leginkább azt fejezi ki, hogy ez a közösség minden korosztályt képes befogadni

– mondja a vezető. A próbák heti rendszerességgel zajlanak, csütörtökönként három órán át, nagyobb fellépések előtt pedig hétvégi, intenzív felkészülésekkel toldják meg. A szakmai munkát Forgács Zsombor, a Nagyváradi Szigligeti Színház egykori táncosa irányítja, aki a „veterán” csapatot is friss lendülettel vezeti.

Fellépéseik elsősorban a térséghez kötődnek: a környező falvak, Debrecen és Nagyvárad közönsége is gyakran láthatja őket. Különleges élmény volt számukra a nagyváradi Szigligeti Színház színpadán, illetve a nagyerdei szabadtéri színpadon táncolni. 

A színházi reflektorok fényében a közönség elé lépni felemelő érzés. Olyan pillanat, amit sosem felejtünk el

– emlékezik vissza Bagdiné Gulyás Vera.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A néptáncegyüttes repertoárja változatos: minden évben új táncanyagot tanulnak, amit a szüreti mulatságon mutatnak be először. Nem kizárólag a biharkeresztesi hagyományokra támaszkodnak, hiszen ezek kevésbé dokumentáltak, inkább a környező települések és a Kárpát-medence különböző tájegységeinek táncait dolgozzák fel.

A viseletek beszerzése és elkészítése külön fejezet az életükben. A ruhák varrására pályázatokból próbálnak fedezetet találni, de ha nincs elég pénz, saját maguk szabják-varrják a kosztümöket. Három tag is jártas a varrásban, így a Szarkaláb viseletei valóban egyediek, személyre szabottak. A legnagyobb kihívást az erdélyi szőttesek jelentik, amelyek anyagát ma már nehéz és drága beszerezni.

Az utánpótlás kérdése folyamatosan napirenden van. A fiatalok nyaranta szívesen csatlakoznak, de az iskolaév alatt sokan kollégiumban vannak, így ritkábban tudnak próbákra járni.

Mi már érezzük az idő múlását, fáj itt-ott, de amíg bírjuk, csináljuk. Nem csak tánccsoport vagyunk, hanem tánccsalád: együtt járunk kirándulni, főzünk, disznóvágást tartunk. Ez tart minket igazán össze

– fogalmaz Bagdiné Gulyás Vera.

A Szarkaláb tagjai hisznek abban, hogy a közösség ereje, a hagyományok tisztelete és az együtt töltött idő képes áthidalni a generációs szakadékokat. Biharkeresztesen pedig jó ideje bebizonyítják, hogy a néptánc nemcsak múltidézés, hanem élő, lüktető örömforrás is.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu