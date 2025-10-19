Különleges módon emlékeznek a hősökre a Hortobágyon!

„Nemzeti ünnepünket idén is felgyógyult pácienseink szabadon engedésével tiszteljük meg. Az időjárást tekintve ez az utolsó dátum az évben, mikor még biztonsággal visszahelyezhetők ezek az egyedek a természetbe” - írja a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány a Facebook-oldalán vasárnap.

Október 23-án, a nemzeti ünnepen számos madarat visszaengednek a szabadba a Hortobágyon

Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítvány

Hozzáteszik, a korábbi évekhez képest idén több, és különlegesebb madár kaphatja vissza szabadságát a Hortobágyon.

Mint írják, 2 db parlagi sas, 10 egerészölyv, 13 vörös vércse és 10 bagoly folytathatja gyógyultan életútját.

A nappali ragadozókat október 23-án, 11:00-kor, a baglyokat pedig az esti órákban engedik szabadon.

