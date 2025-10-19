1 órája
Különleges módon emlékeznek a hősökre a Hortobágyon!
Vasárnap számoltak be a tervekről. A nemzeti ünnep napján látványos programot tartanak a Hortobágyon.
„Nemzeti ünnepünket idén is felgyógyult pácienseink szabadon engedésével tiszteljük meg. Az időjárást tekintve ez az utolsó dátum az évben, mikor még biztonsággal visszahelyezhetők ezek az egyedek a természetbe” - írja a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány a Facebook-oldalán vasárnap.
Hozzáteszik, a korábbi évekhez képest idén több, és különlegesebb madár kaphatja vissza szabadságát a Hortobágyon.
Mint írják, 2 db parlagi sas, 10 egerészölyv, 13 vörös vércse és 10 bagoly folytathatja gyógyultan életútját.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A nappali ragadozókat október 23-án, 11:00-kor, a baglyokat pedig az esti órákban engedik szabadon.
Ez is érdekelhet:
Aki mer, az nyer: busás összeg ütötte a markát egy hajdú-bihari fogadónak! – fotóval!