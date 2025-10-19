október 19., vasárnap

Nándor névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti ünnep

1 órája

Különleges módon emlékeznek a hősökre a Hortobágyon!

Címkék#Október 23#Hortobágy#nemzeti ünnep

Vasárnap számoltak be a tervekről. A nemzeti ünnep napján látványos programot tartanak a Hortobágyon.

Haon.hu

„Nemzeti ünnepünket idén is felgyógyult pácienseink szabadon engedésével tiszteljük meg. Az időjárást tekintve ez az utolsó dátum az évben, mikor még biztonsággal visszahelyezhetők ezek az egyedek a természetbe” - írja a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány a Facebook-oldalán vasárnap.

Október 23-án, a nemzeti ünnepen számos madarat visszaengednek a szabadba a Hortobágyon
Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítvány

Hozzáteszik, a korábbi évekhez képest idén több, és különlegesebb madár kaphatja vissza szabadságát a Hortobágyon.

 Mint írják, 2 db parlagi sas, 10 egerészölyv, 13 vörös vércse és 10 bagoly folytathatja gyógyultan életútját.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A nappali ragadozókat október 23-án, 11:00-kor, a baglyokat pedig az esti órákban engedik szabadon.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu