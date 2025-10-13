Bezáratták a gusztustalan üzemet Hajdú-Bihar szélénél, undorító extrákkal sült a kenyér – fotókkal, videóval

Döbbenetes állapotokat találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei néhány kilométerre Hajdú-Bihar vármegye határától. A Tiszavasváriban működő sütőipari üzemben olyan higiéniai hiányosságokat tártak fel, amelyek súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentettek – olvasható a Nébih hivatalos oldalán.

Mint írják, a hatóság emberei szennyezett, pókhálós falakat és berendezéseket, sérült padozatot, valamint rovartetemekkel borított ablakokat találtak. A mennyezet és a fal több helyen mállott, pergett a festék, a gyártóhelyiségek állapota pedig messze elmaradt az alapvető higiéniai elvárásoktól.

A vizsgálat során kiderült, hogy a cég hiányosan vezette a gyártási és nyomonkövetési dokumentációkat, így az sem volt egyértelmű, milyen körülmények között és pontosan mikor készültek az egyes termékek.

A Nébih azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését, és mintegy 207 kilogrammnyi – részben lejárt, részben nem nyomon követhető – élelmiszert vont ki a forgalomból, amelyek forgalmazását és felhasználását is megtiltották.

A hatóság továbbá elrendelte, hogy az üzemnek vissza kell hívnia minden olyan terméket, amelyet szeptember 24. előtt állított elő, és amelyek még nem jártak le.

A cég csak a hibák kijavítása és egy újabb, sikeres helyszíni vizsgálat után folytathatja tevékenységét. Az eljárás és a bírság kiszabása jelenleg folyamatban van.

