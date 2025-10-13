október 13., hétfő

Durva!

1 órája

Bezáratták a gusztustalan üzemet Hajdú-Bihar szélénél, undorító extrákkal sült a kenyér – fotókkal, videóval

Förtelmes körülmények között sütötték a kenyeret alig néhány kilométerre Hajdú-Bihar vármegye határától. A Nébih azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését.

Haon.hu

Döbbenetes állapotokat találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei néhány kilométerre Hajdú-Bihar vármegye határától. A Tiszavasváriban működő sütőipari üzemben olyan higiéniai hiányosságokat tártak fel, amelyek súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentettek – olvasható a Nébih hivatalos oldalán

Döbbenetes állapotokat talált a Nébih a Tiszavasváriban működő sütőipari üzemben
Döbbenetes állapotokat találtak a Tiszavasváriban működő sütőipari üzemben
Forrás: Nébih

Mint írják, a hatóság emberei szennyezett, pókhálós falakat és berendezéseket, sérült padozatot, valamint rovartetemekkel borított ablakokat találtak. A mennyezet és a fal több helyen mállott, pergett a festék, a gyártóhelyiségek állapota pedig messze elmaradt az alapvető higiéniai elvárásoktól.

Szennyezett, pókhálós falakat és berendezéseket, sérült padozatot is találtak
Forrás: Nébih

Nébih ellenőrzés: Nem csak higiéniai problémákat találtak az üzemben

A vizsgálat során kiderült, hogy a cég hiányosan vezette a gyártási és nyomonkövetési dokumentációkat, így az sem volt egyértelmű, milyen körülmények között és pontosan mikor készültek az egyes termékek.

A Nébih azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését, és mintegy 207 kilogrammnyi – részben lejárt, részben nem nyomon követhető – élelmiszert vont ki a forgalomból, amelyek forgalmazását és felhasználását is megtiltották.

A hatóság továbbá elrendelte, hogy az üzemnek vissza kell hívnia minden olyan terméket, amelyet szeptember 24. előtt állított elő, és amelyek még nem jártak le.

A Nébih azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését
A Nébih azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését
Forrás: Nébih

A cég csak a hibák kijavítása és egy újabb, sikeres helyszíni vizsgálat után folytathatja tevékenységét. Az eljárás és a bírság kiszabása jelenleg folyamatban van.

A döbbenetes állapotot videón is bemutatta a Nébih:

A megdöbbentő állapotokat bemutató további fotók itt tekinthetőek meg:

Döbbenetes állapotokat találtak a sütőipari üzemben

Fotók: Nébih

Ajánljuk még:

 

