Ellenőrzés
1 órája
Ne csodálkozz, ha meglátod a NAV embereit Hajdú-Biharban! Ezen a területen ellenőriznek
Mutatjuk, mikor tűnhetnek fel az ellenőrök! Ellenőrzést tartanak a NAV revizorai Hajdú-Biharban.
Ismét ellenőrzést tartanak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal revizorai Hajdú-Bihar vármegyében – derül ki a hatóság pénteki közleményében. Mint írják, a hatóság munkatársai 2025. október 21-én a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást.
Hozzáteszik, a közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre