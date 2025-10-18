Ne csodálkozz, ha meglátod a NAV embereit Hajdú-Biharban! Ezen a területen ellenőriznek

Ismét ellenőrzést tartanak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal revizorai Hajdú-Bihar vármegyében – derül ki a hatóság pénteki közleményében. Mint írják, a hatóság munkatársai 2025. október 21-én a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást.

Ismét ellenőrzéseket tart a NAV Hajdú-Biharban, a revizorok az építkezéseken tűnhetnek fel

Forrás: illusztráció/MW-archív

Hozzáteszik, a közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: