A kanárisárga Lada Niva csak a bemelegítés: fillérekért kínálja ezeket az autókat a NAV

Néhány tízezerért elhanyagolt állapotú járműre is lecsaphatunk, de százezer felett már egészen vállalható járgányra is lehet találni. A NAV árverési kínálatából csemegéztünk.

Haon.hu

Használt autót vásárolni mindig kockázatos dolog. A rejtett hibák bármikor felüthetik a fejüket, így érdemes megbízható forrásokra támaszkodni. Éppen ezért aligha létezik megbízhatóbb üzleti partner, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV elektronikus árverési portálján rendszeresen teszik közzé a csődeljárás alatt álló cégektől, adós magánszemélyektől lefoglalt ingóságokat, így a legtöbb esetben járművekhez is hozzájuthatunk. Habár a hivatal nem vállal felelősséget az elárverezett autók adataival kapcsolatban, és előre bocsátja, hogy jótállást sem vállal, de legalább a becsült piaci ár felénél indul a kezdőlicit a NAV árverésén.

NAV árverés
Ez a Peugeot 307-es is szerepel a NAV árverési listáján
Forrás: arveres.nav.gov.hu

Találtunk már luxus Mercedest, Lexust, Porsche-t is, de legyünk őszinték, még féláron sem ezek a legkeresettebb darabok, így most inkább a megvalósítható álmokra fókuszáltunk. A NAV jelenlegi kínálatában megdöbbentően alacsony áron is találunk autókat, bár ezekre nem térünk ki részletesebben, mivel messze állnak attól, hogy azonnal használatba vegyük őket. De azért a 15 ezer forintról induló Reniault Clio mégis megér egy említést, még ha üzemképtelen is: a motorja bontott, állapota elhanyagolt. Hasonlóképpen a 25 ezres kezdőlicittel rendelkező Volkswagen Polo, amelynek se az akkumulátora, se az okmányai nincsenek meg, és még a rendszáma is hiányzik, de alkatrésznek, esetleg felújítás céljából még érdekes lehet valakinek.

Hihetetlen áron találhatunk autót a NAV árverésén

Százezer forint alatt találtunk még Suzuki Wagon R-t, Ford Kát, Toyota Avensist, Fiat Puntót, Škoda Fabiát. A 20-25 éves autók szépséghibája a sérüléseken túl általában az, hogy hiányzik az akkumulátora, a törzskönyve, vagy a forgalmi engedélye. Legkevesebb 50 ezer forintért akaszthatjuk kabalánkat a 22 éves Opel Meriva visszapillantó tükrére. Akkumulátor ugyan nincs benne, de a rendszáma alapján a Jármű Szolgáltatási Platformról lekért adatok szerint 2026 márciusáig érvényes a műszakija. Ugyan 400 ezer kilométeres múlttal rendelkezik, de a leírás alapján magnó és hangszóró is van benne, a szőnyegek is kifogástalan állapotúak, és még egy újszerű pótkerék is jár hozzá.

Így fest belülről 
Forrás: arveres.nav.gov.hu

Szintén érvényes műszakival rendelkezik jövő szeptemberig a 2004-es gyártású Peugeot 206-os, amelyre 150 ezer forinttól lehet licitálni. Mint a leírásban olvasható, a jármű karcos, horpadt, több helyen korrodált.

Kétszázötvenezer forintos kezdő ajánlattal már egészen vállalható autókkal is haza gurulhatunk. Így a 2012-es kombi Ford Fiestával, amely 380 ezer kilométeren bizonyított idáig, és 2026 februárjáig még a műszakiztatására sem lesz gondunk. A karcolások és kavics felverődéseken kívül a rá ragasztott matricák rontanak az összképen, de ez orvosolható. Ugyanennyiről indul egy 2007-es gyártású Hyundai Getz is, amely hasonló paraméterekkel rendelkezik, ám mindössze 274 ezer kilométert tett meg életében.

Különleges gyöngyszemek a NAV árverési tételei között

A gyűjtőknek megdobbanhat a szíve a teljesen egyedi Niva látványától. A 2121-es, átalakított, citromsárga terepjáró után garantáltan megfordul bárki. Noha a mutatós  külső ellenére az utastere erősen szennyezett, teljesen elhanyagolt. Az 1979-es gyártmányú jármű kilométerórája 11 ezret mutat, és 350 ezres kezdőlicittel várja, hogy hű társul szegődhessen új tulajdonosához.

NAV árverés
Ez a citromsárga Niva is gazdára vár
Forrás: arveres.nav.gov.hu

Ha már a klasszikusoknál tartunk, ejtsünk szót az 1973-as UAZ-ról is, a stílszerűen katonazöldre festett retró példányért legalább 400 ezer forintot kell fizetnünk, ha megnyerjük az árverést. Habár az akkumulátora is hiányzik, a tartályból nem képes felvenni az üzemanyagot, és a karosszériája is korrodált, azért rendbe tehető.

A különlegességeknél maradva egy 500 ezer forintért egy Iveco Etalmobil food truck boldog tulajdonosa is lehet az, aki éppen mozgó büfékocsi üzemeltetésében gondolkodik. Habár nincs honosítva, de a NAV leírása alapján üzemképes, alig 120 ezer kilométert gurult (elvégre álló állapotban teljesít igazán).

A vendéglátásba is belefoghatunk ezzel a food truckkal
Forrás: arveres.nav.gov.hu

Kétszázhúsz felett

Reálisabb vétel lehet 450 ezer forintért a 2007-es Peugeot 307-es. Ugyan 600 ezer kilométeren nyűtte a futóművet, de teljesen üzemképes, és csaknem egy évig vizsgáztatnunk sem kell majd.

Félmillióért Jaguarunk is lehet. Habár állapota a fentebb felsorolt, százezer forint körüli népautókkal vetekszik: horpadt, karcos, a gumijai rosszak, belső tere elhanyagolt, némi odafigyeléssel új életet lehelhetünk bele. Az egymillió forintos határt átlépve már kisteherautókat, nyerges vontatókat, de akár traktort is kifoghatunk a NAV árverésén.

 

 

