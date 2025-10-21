A kanárisárga Lada Niva csak a bemelegítés: fillérekért kínálja ezeket az autókat a NAV

Használt autót vásárolni mindig kockázatos dolog. A rejtett hibák bármikor felüthetik a fejüket, így érdemes megbízható forrásokra támaszkodni. Éppen ezért aligha létezik megbízhatóbb üzleti partner, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV elektronikus árverési portálján rendszeresen teszik közzé a csődeljárás alatt álló cégektől, adós magánszemélyektől lefoglalt ingóságokat, így a legtöbb esetben járművekhez is hozzájuthatunk. Habár a hivatal nem vállal felelősséget az elárverezett autók adataival kapcsolatban, és előre bocsátja, hogy jótállást sem vállal, de legalább a becsült piaci ár felénél indul a kezdőlicit a NAV árverésén.

Ez a Peugeot 307-es is szerepel a NAV árverési listáján

Forrás: arveres.nav.gov.hu

Találtunk már luxus Mercedest, Lexust, Porsche-t is, de legyünk őszinték, még féláron sem ezek a legkeresettebb darabok, így most inkább a megvalósítható álmokra fókuszáltunk. A NAV jelenlegi kínálatában megdöbbentően alacsony áron is találunk autókat, bár ezekre nem térünk ki részletesebben, mivel messze állnak attól, hogy azonnal használatba vegyük őket. De azért a 15 ezer forintról induló Reniault Clio mégis megér egy említést, még ha üzemképtelen is: a motorja bontott, állapota elhanyagolt. Hasonlóképpen a 25 ezres kezdőlicittel rendelkező Volkswagen Polo, amelynek se az akkumulátora, se az okmányai nincsenek meg, és még a rendszáma is hiányzik, de alkatrésznek, esetleg felújítás céljából még érdekes lehet valakinek.

Hihetetlen áron találhatunk autót a NAV árverésén

Százezer forint alatt találtunk még Suzuki Wagon R-t, Ford Kát, Toyota Avensist, Fiat Puntót, Škoda Fabiát. A 20-25 éves autók szépséghibája a sérüléseken túl általában az, hogy hiányzik az akkumulátora, a törzskönyve, vagy a forgalmi engedélye. Legkevesebb 50 ezer forintért akaszthatjuk kabalánkat a 22 éves Opel Meriva visszapillantó tükrére. Akkumulátor ugyan nincs benne, de a rendszáma alapján a Jármű Szolgáltatási Platformról lekért adatok szerint 2026 márciusáig érvényes a műszakija. Ugyan 400 ezer kilométeres múlttal rendelkezik, de a leírás alapján magnó és hangszóró is van benne, a szőnyegek is kifogástalan állapotúak, és még egy újszerű pótkerék is jár hozzá.