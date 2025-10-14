Látványtervek – így születne újjá az egykori Napló-székház, a Wolff-palota – fotókkal

Határozottan és egyöntetűen a BORD Építész Stúdió tervét választotta nyertesnek a szakmai zsűri a Cívis Ház Zrt. pályázatán, mely a Wolff-palota, vagy ismertebb nevén Napló-székház megújításáról szól – hangzott el a tervpályázat ünnepélyes eredményhirdetésén október 14-én a Cívis Ház Zrt. székházában.

Erdei Edit, Papp László és Gábor István ismertette a volt Napló-székház átalakítása tervpályázatának eredményeit

Fotó: Batta Gergő

Értékmentésről és értékteremtésről beszélt Papp László polgármester az ingatlan megújítása kapcsán; mint emlékeztetett, az elmúlt néhány évben jól látható volt, hogyan gazdálkodik Debrecen a meglévő építészeti értékeivel. Két alappillért említett, ezek egyike, hogy a városi tulajdonú ingatlanok felújítására komoly erőforrásokat mozgósított (Csokonai Színház, Városháza). A másik a magántulajdonban lévő, de Debrecen építészeti értékeinek szempontjából fontos ingatlanok megújításának támogatása. Jelenleg két ilyen vállalása van az önkormányzatnak, a Batthány-Szent Anna utcák sarkán álló, illetve a Svetits-bérház újulhat meg 200-200 millió forint városi segítséggel.

Az értékmentés további formája, hogy igyekszünk megszerezni azokat az eladósorba kerülő ingatlanokat, amelyek városi érdekeket tudnak szolgálni. Ilyen a Wolff-palota is, amely a belváros egy rendkívül értékes, a jövő szempontjából fontos épülete

– mutatott rá a polgármester. Felelevenítette, hogy a ház 1904-bben készült el és a Hajdú-bihari Napló szerkesztősége 70 éven át működött benne. – Amikor tudomásunkra jutott, hogy eladják, azt kértem a Debreceni Vagyonkezelőtől, vizsgálják meg, meg tudjuk-e vásárolni. Stratégiai helyen van a Dósa nádor tér, Csapó utca, Piac utca és Kossuth tér térségében és számos lehetőséget tartalmaz – hangsúlyozta Papp László. Elmondta, az a döntés született, hogy szállodai funkciót kap az épület, a tervpályázatot is e céllal hirdették meg.

Fontos szempont volt, hogy a felújítás és átalakulás után a létesítmény gazdaságosan működtethető legyen, a hasznos alapterülete növekedjen, ugyanakkor külsejében a karakterjegyei megmaradjanak. A szálláshely szolgáltatás mellett a földszinten kereskedelmi és vendéglátóhelyek létesüljenek, utóbbiak teraszokkal.

11 pályamű érkezett, nagyon jók, köztük több kiemelkedő, melyek a történelmi környezetben lévő épülethez nagyon finoman nyúltak, ugyanakkor teljesítették azt a nehéz kihívást, hogy bővítsék a teret – értékelt Papp László. Előrevetítette, hogy egy hosszú folyamat kezdődik most meg, és várhatóan 2-3 év múlva lehet kész a megújult Wolff-palota.