Ingatlanfejlesztés

1 órája

Látványtervek – így születne újjá az egykori Napló-székház, a Wolff-palota – fotókkal

Wolff-palota

Kihirdették a debreceni Wolff-palota tervpályázatának eredményét kedden. A korábbi Napló-székház ilyen formában újulhat meg a Dósa nádor téren.

Szőke Tímea
Látványtervek – így születne újjá az egykori Napló-székház, a Wolff-palota – fotókkal

A Critical Path Management Kft. pályaművét is díjazták

Forrás: Critical Path Management Kft.

Határozottan és egyöntetűen a BORD Építész Stúdió tervét választotta nyertesnek a szakmai zsűri a Cívis Ház Zrt. pályázatán, mely a Wolff-palota, vagy ismertebb nevén Napló-székház megújításáról szól – hangzott el a tervpályázat ünnepélyes eredményhirdetésén október 14-én a Cívis Ház Zrt. székházában. 

Napló-székház
Erdei Edit, Papp László és Gábor István ismertette a volt Napló-székház átalakítása tervpályázatának eredményeit
Fotó: Batta Gergő

Értékmentésről és értékteremtésről beszélt Papp László polgármester az ingatlan megújítása kapcsán; mint emlékeztetett, az elmúlt néhány évben jól látható volt, hogyan gazdálkodik Debrecen a meglévő építészeti értékeivel. Két alappillért említett, ezek egyike, hogy a városi tulajdonú ingatlanok felújítására komoly erőforrásokat mozgósított (Csokonai Színház, Városháza). A másik a magántulajdonban lévő, de Debrecen építészeti értékeinek szempontjából fontos ingatlanok megújításának támogatása. Jelenleg két ilyen vállalása van az önkormányzatnak, a Batthány-Szent Anna utcák sarkán álló, illetve a Svetits-bérház újulhat meg 200-200 millió forint városi segítséggel.

Az értékmentés további formája, hogy igyekszünk megszerezni azokat az eladósorba kerülő ingatlanokat, amelyek városi érdekeket tudnak szolgálni. Ilyen a Wolff-palota is, amely a belváros egy rendkívül értékes, a jövő szempontjából fontos épülete

 – mutatott rá a polgármester. Felelevenítette, hogy a ház 1904-bben készült el és a Hajdú-bihari Napló szerkesztősége 70 éven át működött benne. – Amikor tudomásunkra jutott, hogy eladják, azt kértem a Debreceni Vagyonkezelőtől, vizsgálják meg, meg tudjuk-e vásárolni. Stratégiai helyen van a Dósa nádor tér, Csapó utca, Piac utca és Kossuth tér térségében és számos lehetőséget tartalmaz – hangsúlyozta Papp László. Elmondta, az a döntés született, hogy szállodai funkciót kap az épület, a tervpályázatot is e céllal hirdették meg.

Fontos szempont volt, hogy a felújítás és átalakulás után a létesítmény gazdaságosan működtethető legyen, a hasznos alapterülete növekedjen, ugyanakkor külsejében a karakterjegyei megmaradjanak. A szálláshely szolgáltatás mellett a földszinten kereskedelmi és vendéglátóhelyek létesüljenek, utóbbiak teraszokkal.

11 pályamű érkezett, nagyon jók, köztük több kiemelkedő, melyek a történelmi környezetben lévő épülethez nagyon finoman nyúltak, ugyanakkor teljesítették azt a nehéz kihívást, hogy bővítsék a teret – értékelt Papp László. Előrevetítette, hogy egy hosszú folyamat kezdődik most meg, és várhatóan 2-3 év múlva lehet kész a megújult Wolff-palota.

Így nézhet ki majdan az egykori Napló-székház
Fotó: BORD Építész Stúdió

Az „ittfelejtődött” épület

A 11 beérkezett pályamű mindegyikében találtunk olyan momentumot, ahol az építész kollégák megcsillantották erényeiket, megfaggatták az épületet, mely nem könnyen adta magát. Ez egy kis léptékű, századfordulós, historikus épület, mely a magastetős, belső udvaros, kertes szerkezetével történelmi kapszulaként felejtődött a növekedő város szövetében. Túlnőtte a Tisza-palota, az Alföldi palota, a Dollárház, így hasznosíthatósága korlátos, azonban a  város a történeti értékeit szeretné megőrizni, továbbfejleszteni

 – ismertette az ingatlan helyzetét Gábor István városi főépítész.

Úgy véli, ahogyan a tervezőknek, úgy a bírálóknak sem volt könnyű dolguk. Elárulta, nem csalódott, a tervezők megmutatták, a köztudatban Napló-székházként ismert épület hogyan tud megmaradni építészeti arculatként és közösségi térként újraformálódni.

Balázs és Vecsey Építésziroda Kft. látványterve
Forrás: Balázs és Vecsey Építésziroda Kft.

– Azt a pályázatot kerestük, ami nemcsak gazdaságilag, hanem a városimázs és -fejlődés szempontjából is a legtöbbet képes mutatni, a leginkább tud emblematikus épületként a jövőben saját arculattal bírni, funkcionálisan a legtöbb lehetőséget adja, illetve szállodaként is erősíti a városidentitást – összegzett, megerősítve, hogy a bizottság tagjai számára egyértelmű volt, melyik mű a nyertes. További három pályaművet is megvásároltak, ezekben olyan részletek vannak, amiket még felhasználhatnak a jövőben.

Az eredményhirdetésen készült képek galériánkban megtekinthetők:

Így születne újjá az egykori Napló-székház, a Wolff-palota

Fotók: Batta Gergő

Fontos szempont a megtérülés

– Rendkívüli dolog a Cívis Ház életében egy belvárosi ingatlan megvásárlása, ami ikonikus helyen van, és nem tömbrehabilitációs célt szolgál, hanem építészeti érték megőrzését és újrahasznosítását – árulta el Erdei Edit, a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója. 

Izgalmasnak mondta az épület elhelyezkedését: körülötte számos beruházás valósult meg az elmúlt években, így a mélygarázs, a park, a Dósa nádor tér és a városháza felújítása; szerinte e korábbi beruházások hozadéka megmutatkozhat a Wolff-palota hasznosításában. 

– 11 beérkezett pályázat igen szép szám egy relatíve kis léptékű fejlesztés számára. A fejlesztéssel részben oda akarunk eljutni, ahonnan 120 éve indultunk: a földszinten üzletek, fent szálláshelyek lesznek. Ezt azonban jelentős, akár 50 százalékos alapterület-bővítés egészítheti ki. A pályázóknak gazdaságossági számítást is végezniük kellett, és az alátámasztja, hogy a hotel és a vendéglátás funkció különválasztásával is életképes lehet a beruházás. Abban bízunk, hogy a megújuló épület ismét 70 évig szolgál majd – vetítette előre Erdei Edit.

Kompakt Építész Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. pályaműve
Forrás: Kompakt Építész Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a költségkalkulációk alapján átlagosan mintegy nettó 2 milliárd forint érétkű beruházással lehet számolni. A polgármester hozzátette, fontos a megtérülés, és hogy az üzemeltetést terv szerint szakmai cég végzi majd, akit pályázaton választanak ki.

A Cívis Ház Zrt. „Wolff Palota – Hotel létesítése a Dósa nádor téren” című tervpályázatának eredménye

  • I. díj: BORD Építész Stúdió Kft. (nettó 2,5 millió forint)
  • Kiemelt megvétel: Balázs és Vecsey Építésziroda Kft. (nettó 900 ezer forint)
  • Megvétel: Critical Path Management Kft. és a Kompakt Építész Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. pályaművei (mindkettő nettó 800 ezer forint)

Az épület története

Bár ma már a Hajdú-bihari Napló (és a Hajdú Online) szerkesztősége nem itt van, a legtöbben ma is Napló-székházként ismerik a Dósa nádor utcai épületet. Az ikonikus épületet a Cívis Ház Zrt. vásárolta meg, az új tulajdonos képviselője pedig 2025 júniusában beszélt arról, mik a tevei a házzal. Mint elhangzott, „boutique” hotelt létesítenének, meg is hirdették a „Wolff-Palota – Hotel létesítése a Dósa nádor téren” című projekt tervpályázatát. A ház helyén előzőleg egy földszintes épület állt, benne kocsma, két lakás, három szoba, két konyha, két pince és egy fészer kapott helyet. A mostani épület 1904-ben készült el, legalábbis ez az évszám díszlik a főhomlokzatán, és földszintjén ugyanúgy működtek üzletek, mint az elődjében, a fenti részeket pedig valószínűleg bérlakásokként hasznosították.

Napló-székház, Wolff-palota, tervpályázat, eredményhirdetés, látványterv
A Napló-székház, vagy Wolff-palota a szökőkút felől
Forrás:  Napló-archív

Nagyon sokáig Wolff-palotaként emlegették, valószínűleg Wolff János tábornokról, vagy Wolff Ferenc földbirtokos-jószágigazgatóról kapta a nevét. A Hajdú-bihari Napló szerkesztősége 1954-ben költözött a az épületbe, amit így hosszú évtizedeken át Napló-székházként ismertek a debreceniek, bár a Wolff-palota elnevezés is a köztudatban maradt. A szerkesztőség 2024 július 22-én hagyta el otthonát (jelenleg a Szent Anna utcán székel). Az épület történetéről korábban részletesen is írtunk:

Az egykori Napló-székház történetében fontos állomás a Dósa nádor tér megújulása

Fontos fejlemény az épület történetében is, hogy a Dósa nádor tér teljesen megújult 2020 tavaszán-nyarán. Száműzték onnan az autókat, díszburkolatot, dézsás fákat, szökőkutat és virágágyásokat kapott. Később megújult funkciót is álmodott a városvezetőség: szórakozó-, vendéglátó- és szálláshelyek népesítenék be a belvárosi teret.  Ide költözne az – éppen nem üzemelő – népszerű Roncsbár is, erről itt írtunk:

A téren egy könnyűzenei közösségi kulturális központ kialakítása is cél, mely a város egyik legkorszerűbb szórakoztató és kulturális szolgáltatójaként üzemelne. 2024 augusztusában tervpályázatot tettek közzé a megvalósítás érdekében. A részletek korábbi cikkünkben olvashatók:

20241108-tervpalyazat-eredmenyhirdetes-KA_8
A könnyűzenei központ tervpályázatának eredményhirdetésén a tér átalakításáról is szó volt
Fotó: Napló-archív

 A novemberi eredményhirdetés során részletesebben is beszéltek a tér átalakításáról. Aszerint többek közt biztosítják majd az átjárást a Dósa nádor tér és az Ady park között, és lesz egy színészház is:

Szállodát terveztek a Wolff-palotából

A fenti sorba illeszkedne a Napló-székház átalakítása is, amit a Cívis Ház Zrt. vásárolt meg. 2025 júniusában beszélt az új tulajdonos képviselője arról, mik a tevei a házzal. Mint elhangzott, „boutique” hotelt létesítenének, meg is hirdették a „Wolff-Palota – Hotel létesítése a Dósa nádor téren” című projekt tervpályázatát:

Az is felmerült, hogy a téren két szálloda állhat majd egymással szemben:

Legutóbb a júniusi közgyűlésen volt szó a érről, ahol a polgármester elmondta, jelenleg a kulturális komplexum tervezési eljárása van folyamatban, az engedélyes és kiviteli terveket készítik.

 

 


 

