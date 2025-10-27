október 27., hétfő

Leégett a ház

1 órája

„Anya, nem nálad ég valami?” – teljes sokk a kis faluban, az utolsó ruhája is odalett a hajdú-bihari néninek

Percek alatt semmisült meg minden a tűzben. Még mindig érezni a füstszagot Nagyrábén a Kölcsey Ferenc utcában.

Molnár Szilárd

Mindene odalett Lakatos Kálmánnénak, amikor a házában pattant ki a tűz Nagyrábén múlt pénteken. Az esetről portálunk is beszámolt: a mintegy 50 négyzetméteres épület teljes terjedelmében lángokban állt. A tüzet a helyi önkéntes, valamint a szeghalmi és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók fékezték meg. Bár szerencsére senki sem sérült meg, a ház teljesen lakhatatlanná vált, és a berendezési tárgyak jó része is megsemmisült. 

Mindene odalett a rokkantnyugdíjas Lakatos Kálmánnénak, miután leégett a háza Nagyrábén
Mindene odalett a rokkantnyugdíjas Lakatos Kálmánnénak, miután leégett a háza Nagyrábén
Forrás: Katona Ákos

A füstszagot még hétfői látogatásunkkor is érezni lehetett a Kölcsey Ferenc utcában. Mivel kevés ház áll ezen a szakaszon, könnyen kiszúrjuk a leégett épület maradványait – a látvány a történtek ismeretében is mellbevágó. Kívülről is jól látszik: az otthon gyakorlatilag megsemmisült.

Tűz Nagyrábén: odalett mindene

Lakatos Kálmánné fogad minket a portánál. A lábánál két kutya sürgölődik: az egyik a fiáé, Perdi, a másik – mint mondja – csak úgy hozzácsapódott. Belépve mindenütt törmelék, megégett és megolvadt háztartási eszközök. – A tetőt a tűzoltók verték le csákánnyal, mert nád és saras padlásolás volt a cseréptető alatt – mutatja a helyiségeket betemető maradványokat.

Nem elég, hogy rokkantnyugdíjas vagyok, most mindenem odalett.

Egy ruhám sem maradt, semmi. Megsemmisült a hálószoba, a konyha, a nappali és a terasz is. A tűzoltók azt mondták, valószínűleg utóbbiban kapott lángra a tűz, de az okát nem tudták megállapítani – sóhajtja az 58 éves asszony.

A Nagyrábén leégett otthon gyakorlatilag megsemmisült a tűz során
A Nagyrábén leégett otthon gyakorlatilag megsemmisült a tűz során
Forrás: Katona Ákos

Lakatos Kálmánné 15 éve lakott a házban, amelyhez egy kis kert is tartozik. Mint mondja, lucernával vetette be, és szerencsére arra nem terjedt ki a tűz – ha az is lángra kap, még nagyobb lett volna a baj. Kérésünkre felidézte, mi is történt múlt pénteken. – Olyan fél kettő tájékán elaludtam, a fiam keltett, mert hozta az ebédet. Ezután áthívott magukhoz, elsőre nemet mondtam, de végül csak rábeszélt.

Talán ez volt a szerencsém, mert ha otthon maradok, lehet, épp alszom, amikor felcsapnak a lángok, és már nem jutok ki...

– Délután a fiaméknál voltam, és amikor hazaért a munkából, kimentünk a házuk elé dohányozni. Egyszer csak azt mondja: Anya, nagy tűz van arrafelé, nem nálad ég valami? Mondtam neki, dehogy, mi gyulladt volna ki? Két perccel később aztán szólt a sógornőm fia, hogy ég a ház. Egyből indultunk, de mire odaértünk, már nagy lánggal égett – emlékezett vissza.

Teljesen leégett egy lakóház Nagyrábén

Fotók: Katona Ákos

A házból semmit sem lehetett kimenteni, így az asszony jelenleg a fiánál húzza meg magát, amíg megoldást találnak a lakhatására. A bajba jutott, rokkantnyugdíjas nő megsegítésére gyűjtés indult: szüksége van élelmiszerre, meleg ruházatra, takaróra és pénzbeli támogatásra is. – Nagyon nehezen viselem lelkileg a történteket. A családom tartja bennem a lelket. Köszönöm az eddigi felajánlásokat, de szégyellem kimondani, további segítségre is szükségem lenne.

Ide már nem szeretnék visszajönni a megrázó emlékek miatt, de Nagyrábét sem hagynám el – csendes, jó falu, rendes emberekkel

– mondja Lakatos Kálmánné, miközben kikísér minket a kapun. Még egyszer visszanézett az utcáról: – A polgármester is megígérte, hogy ha tud, segít. Abban bízom, hátha lesz itt valahol egy telek, rajta egy kis házzal – egy szoba, egy konyha, nekem az bőven elég lenne. Nem vagyok nagyravágyó, ugye, Perdi? – kérdezte a nagyrészt a lábánál lábatlankodó kutyát, aki azonban addigra már tovább szaladt a kispajtásával.

Videó a nagyrábéi tűz helyszínéről:

