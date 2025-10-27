„Anya, nem nálad ég valami?” – teljes sokk a kis faluban, az utolsó ruhája is odalett a hajdú-bihari néninek

Mindene odalett Lakatos Kálmánnénak, amikor a házában pattant ki a tűz Nagyrábén múlt pénteken. Az esetről portálunk is beszámolt: a mintegy 50 négyzetméteres épület teljes terjedelmében lángokban állt. A tüzet a helyi önkéntes, valamint a szeghalmi és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók fékezték meg. Bár szerencsére senki sem sérült meg, a ház teljesen lakhatatlanná vált, és a berendezési tárgyak jó része is megsemmisült.

Mindene odalett a rokkantnyugdíjas Lakatos Kálmánnénak, miután leégett a háza Nagyrábén

A füstszagot még hétfői látogatásunkkor is érezni lehetett a Kölcsey Ferenc utcában. Mivel kevés ház áll ezen a szakaszon, könnyen kiszúrjuk a leégett épület maradványait – a látvány a történtek ismeretében is mellbevágó. Kívülről is jól látszik: az otthon gyakorlatilag megsemmisült.

Tűz Nagyrábén: odalett mindene

Lakatos Kálmánné fogad minket a portánál. A lábánál két kutya sürgölődik: az egyik a fiáé, Perdi, a másik – mint mondja – csak úgy hozzácsapódott. Belépve mindenütt törmelék, megégett és megolvadt háztartási eszközök. – A tetőt a tűzoltók verték le csákánnyal, mert nád és saras padlásolás volt a cseréptető alatt – mutatja a helyiségeket betemető maradványokat.

Nem elég, hogy rokkantnyugdíjas vagyok, most mindenem odalett.

Egy ruhám sem maradt, semmi. Megsemmisült a hálószoba, a konyha, a nappali és a terasz is. A tűzoltók azt mondták, valószínűleg utóbbiban kapott lángra a tűz, de az okát nem tudták megállapítani – sóhajtja az 58 éves asszony.

A Nagyrábén leégett otthon gyakorlatilag megsemmisült a tűz során

Lakatos Kálmánné 15 éve lakott a házban, amelyhez egy kis kert is tartozik. Mint mondja, lucernával vetette be, és szerencsére arra nem terjedt ki a tűz – ha az is lángra kap, még nagyobb lett volna a baj. Kérésünkre felidézte, mi is történt múlt pénteken. – Olyan fél kettő tájékán elaludtam, a fiam keltett, mert hozta az ebédet. Ezután áthívott magukhoz, elsőre nemet mondtam, de végül csak rábeszélt.

Talán ez volt a szerencsém, mert ha otthon maradok, lehet, épp alszom, amikor felcsapnak a lángok, és már nem jutok ki...

– Délután a fiaméknál voltam, és amikor hazaért a munkából, kimentünk a házuk elé dohányozni. Egyszer csak azt mondja: Anya, nagy tűz van arrafelé, nem nálad ég valami? Mondtam neki, dehogy, mi gyulladt volna ki? Két perccel később aztán szólt a sógornőm fia, hogy ég a ház. Egyből indultunk, de mire odaértünk, már nagy lánggal égett – emlékezett vissza.