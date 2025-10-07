1 órája
Új orvosi rendelőt alakítanak ki Debrecenben, ez a városrész jár jól vele – fotókkal, videóval
A helyszínen már javában folynak a munkálatok. Hamarosan új háziorvosi rendelő nyílik Nagymacson.
Történelmi léptékű beruházás van folyamatban Nagymacson, új orvosi rendelőt alakítanak ki rövidesen az egykori iskola épületéből – derült ki az október 7-én, kedden a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Még szeptember 23-án adták át a munkaterületet, a kivitelezőnek innentől kezdve 8 hónapja áll rendelkezésre, hogy megvalósítsa a terveket, amelyekkel a közel ezer fős település lakói számára biztosítják majd a megfelelő és minőségi orvosi ellátást.
Új háziorvosi rendelő nyílik Nagymacson hamarosan
Ondód, Kismacs és Nagymacs egy felnőtt és gyermek háziorvosi rendszerben működik
– osztotta meg Széles Diána, Debrecen alpolgármestere a keddi sajtótájékoztatón, majd hozzátette, hogy minden településen van külön háziorvosi ellátásra szánt ingatlan, az viszont, ahol az új gyermek és felnőtt rendelőellátás fog működni Nagymacson rászorult a felújításra.
Ez a korábbi, már évek óta nem működő „kis iskola” helyére költözik majd, amelynek bár állagát megóvják, egy teljesen új funkcióval látják el. A korábbi épületnek az elhangzottak alapján gyakorlatilag csak a falai maradnak a régiek – ez a képeken is jól látszik, már folynak a munkálatok: akadálymentesítik a területet, lecserélik a külső-belső nyílászárókat, valamint szigetelnek. Katona Erzsébet, a városrész önkormányzati képviselője külön kiemelte, hogy az épületnél egy mentő is könnyedén meg tud majd állni, ha szükség lenne rá, ami azért nagyon fontos, mert ezáltal a betegeknek nem kell 35 kilométert utaznia azért, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek.
Szeretnénk, hogyha mind az orvosi rendelő, mind pedig a benne nyújtott ellátás, maga az épület, az infrastruktúra, a minőség a mai kor szellemét idézné
– emelte ki a képviselő asszony, majd hozzátette, hogy a tavasz környékére tervezett átadás után is egyértelműen ez lesz hangsúlyban, később pedig a rendelkezésre álló források függvényében akár bővítések is várhatóak, hiszen a nagymacsi városrész lakossága is folyamatosan nő, így igyekeznek minden felmerülő igényre gondolni.
Új orvosi rendelőt alakítanak ki NagymacsonFotók: Batta Gergő
Több háziorvosi rendelőt is felújítanak Debrecenben
Széles Diána kiemelte, hogy a Gondoskodó Város Debrecen kezdeményezés részeként kiemelt cél a város háziorvosi rendelőinek felújítása, amit lehetett már meg is tettek az Európai Uniós forrásokból. A rendelkezésre álló 40 ingatlan közül eddig 16-ot sikerült felújítani.
A Gondoskodó Város program a háziorvosi ellátáson túl olyan alapellátásokat finanszíroz még, mint a fogászat, a gyermekek szűrése vagy a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (DAEFI) működése. Éppen ezért nem lehet elmenni az elmúlt tíz év gazdaságfejlesztési programja mellett sem, ami ezt lehetővé tette, hiszen a jelenlegi nagymacsi beruházást már saját költségvetésből biztosítja a cívisváros.
Közel 92 millió forintba kerül bruttóban a beruházás, amit az önkormányzat teljesen saját forrásból biztosít
– osztotta meg a pontos adatokat Katona Erzsébet a keddi sajtótájékoztatón. Az alpolgármester pedig külön kiemelte, hogy nem ez volt az egyetlen orvosi rendelő, amit idén sikerült saját költségvetésből felújítani: a belvárosi részen található Thomas Mann 45. alatti ingatlant ugyanis már korábban átadták.
