Új orvosi rendelőt alakítanak ki Debrecenben, ez a városrész jár jól vele – fotókkal, videóval

Történelmi léptékű beruházás van folyamatban Nagymacson, új orvosi rendelőt alakítanak ki rövidesen az egykori iskola épületéből – derült ki az október 7-én, kedden a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Még szeptember 23-án adták át a munkaterületet, a kivitelezőnek innentől kezdve 8 hónapja áll rendelkezésre, hogy megvalósítsa a terveket, amelyekkel a közel ezer fős település lakói számára biztosítják majd a megfelelő és minőségi orvosi ellátást.

Ondód, Kismacs és Nagymacs egy felnőtt és gyermek háziorvosi rendszerben működik

– osztotta meg Széles Diána, Debrecen alpolgármestere a keddi sajtótájékoztatón, majd hozzátette, hogy minden településen van külön háziorvosi ellátásra szánt ingatlan, az viszont, ahol az új gyermek és felnőtt rendelőellátás fog működni Nagymacson rászorult a felújításra.

Ez a korábbi, már évek óta nem működő „kis iskola” helyére költözik majd, amelynek bár állagát megóvják, egy teljesen új funkcióval látják el. A korábbi épületnek az elhangzottak alapján gyakorlatilag csak a falai maradnak a régiek – ez a képeken is jól látszik, már folynak a munkálatok: akadálymentesítik a területet, lecserélik a külső-belső nyílászárókat, valamint szigetelnek. Katona Erzsébet, a városrész önkormányzati képviselője külön kiemelte, hogy az épületnél egy mentő is könnyedén meg tud majd állni, ha szükség lenne rá, ami azért nagyon fontos, mert ezáltal a betegeknek nem kell 35 kilométert utaznia azért, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek.

Szeretnénk, hogyha mind az orvosi rendelő, mind pedig a benne nyújtott ellátás, maga az épület, az infrastruktúra, a minőség a mai kor szellemét idézné

– emelte ki a képviselő asszony, majd hozzátette, hogy a tavasz környékére tervezett átadás után is egyértelműen ez lesz hangsúlyban, később pedig a rendelkezésre álló források függvényében akár bővítések is várhatóak, hiszen a nagymacsi városrész lakossága is folyamatosan nő, így igyekeznek minden felmerülő igényre gondolni.