Nagykövet járt Debrecenben, a cél a kapcsolatok erősítése

Ma őexcellenciáját, Rosario Asela Molinero mexikói nagykövet asszonyt fogadtuk Debrecenben – számolt be róa közösségi oldalán Barcsa Lajos alpolgármester. Mint írta, az elmúlt évtizedben a mexikói–debreceni kapcsolatok jelentősen megerősödtek. Bár földrajzilag távol vagyunk egymástól, több ponton is összekapcsolódunk – elég csak a Toluca városával kötött testvérvárosi megállapodásra, vagy az oktatási és gazdasági kapcsolatokra gondolni.

Hozzátette, a pénteki találkozón megállapodtak abban, hogy a következő időszakban ezeket a kapcsolódási pontokat szeretnék felfrissíteni és tovább erősíteni, hogy a két város és ország közötti együttműködés még kézzelfoghatóbbá váljon.