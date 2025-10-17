október 17., péntek

Helyi közélet

Nagykövet járt Debrecenben, a cél a kapcsolatok erősítése

Címkék#Debrecen#Rosario Asela Molinero#Barcsa Lajos

Haon.hu
Forrás: Facebook / Barcsa Lajos

Ma őexcellenciáját, Rosario Asela Molinero mexikói nagykövet asszonyt fogadtuk Debrecenben – számolt be róa közösségi oldalán Barcsa Lajos alpolgármester. Mint írta, az elmúlt évtizedben a mexikói–debreceni kapcsolatok jelentősen megerősödtek. Bár földrajzilag távol vagyunk egymástól, több ponton is összekapcsolódunk – elég csak a Toluca városával kötött testvérvárosi megállapodásra, vagy az oktatási és gazdasági kapcsolatokra gondolni.

Hozzátette, a pénteki találkozón megállapodtak abban, hogy a következő időszakban ezeket a kapcsolódási pontokat szeretnék felfrissíteni és tovább erősíteni, hogy a két város és ország közötti együttműködés még kézzelfoghatóbbá váljon.

 

 

