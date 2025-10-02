Lehet, hogy a tiéd!
34 perce
Nem mindennapi tárgy gazdáját keresik Nagyhegyesen
A tárgy jelenleg a polgármesteri hivatal titkárságán van.
Egy gazdátlanul maradt kupát találtak Nagyhegyesen egy kerékpárút melletti padnál, a polgármesteri hivatal közelében – számolt be róla közösségi-oldalán Nagyhegyes Község Önkormányzata.
A kupa jelenleg a polgármesteri hivatal titkárságán várja tulajdonosát, aki személyesen veheti át.
