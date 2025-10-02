október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehet, hogy a tiéd!

34 perce

Nem mindennapi tárgy gazdáját keresik Nagyhegyesen

Címkék#kupa#Nagyhegyes#eltűnt

A tárgy jelenleg a polgármesteri hivatal titkárságán van.

Haon.hu

Egy gazdátlanul maradt kupát találtak Nagyhegyesen egy kerékpárút melletti padnál, a polgármesteri hivatal közelében – számolt be róla közösségi-oldalán Nagyhegyes Község Önkormányzata.

Egy gazdátlanul maradt kupát találtak a Nagyhegyesen
Egy gazdátlanul maradt kupát találtak Nagyhegyesen
Forrás: Nagyhegyes Község Önkormányzata / Facebook

A kupa jelenleg a polgármesteri hivatal titkárságán várja tulajdonosát, aki személyesen veheti át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu