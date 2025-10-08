Gyönyörű képeken Debrecen büszkesége, indul a Nagyerdő Hete – fotókkal, videóval

Valakinek randihely, másnak futópálya vagy egy kellemes kirándulás helyszíne. A Nagyerdő olyan hely, amelyet ha egyszer megismersz, többé nem akarsz elfelejteni. Egyedi, hiszen az ország első természetvédelmi területe, s különleges, hiszen az év minden időszakában csalogató.

Őszi pompájában a debreceni Nagyerdő

Fotó: Katona Ákos

Őszi pompájában a debreceni Nagyerdő

Valószínű soha nem érne véget az a vita, amely arról szólna, mikor a legszebb a debreceni Nagyerdő. Egy biztos, az ősz színkavalkádjával kooperációban pompás látványt nyújt a szülinapos természeti csoda. Fotósunk nem is gondolkodott sokáig, amikor arra kértük, hozza el a Nagyerdő őszi hangulatát: