56 perce
Három hónapos verseny veszi kezdetét Debrecenben
A 3-6. osztályosok ingyenesek vehetnek részt a versenyen. Az edukációs program meghatározó identitáseleme lesz a Nagyerdei Kultúrpark jövőjének.
Az edukációs program meghatározó identitáseleme lesz, és jelentős szerepet kap majd a Nagyerdei Kultúrpark jövőbeli karakterének formálásában - közölte a kultúrpark sajtóosztálya portálunkkal a sajtóközleményében.
A most induló médiaesemény keretében elrajtolt tanulmányi versenyünk, amelybe bármely általános iskola 3., 4., illetve 5., 6. osztályos tanulói ingyenesen regisztrálhatnak. A verseny három hónapon keresztül zajlik
- írják. Hozzáteszik, november 3-tól az általános iskolák első és második osztályos tanulói számára természetismereti órákat tartanak a Sziget-kék tematikus parkban egészen a tanév végéig, ezzel támogatva az oktatást és erősítve a kapcsolatokat az iskolákkal, így az intézményt a város szövetének még hasznosabb szereplőjévé teszik.
Fontos kiemelni, hogy ez a programrész is teljesen ingyenes minden intézmény számára.
Az eddigi kapcsolatokat is erősíti a Nagyerdei Kultúrpark
A sajtóközleményben kiemelik, a meglévő együttműködéseket is új lendülettel kívánják folytatni, így többek között a Debreceni Egyetem Természetvédelmi és Fajvédelmi Kihelyezett Tanszékén gyakorlati képzésében lévő hallgatók, valamint a debreceni szakközépiskolák szakmai oktatásában résztvevő tanulók számára is nagyobb odafigyeléssel és nyitottsággal valósítják meg az edukációs tevékenységünket, mint eddig történt.
Programunk célja a város edukációs intézményeinek hosszútávú hasznos segítése minden szinten és dimenzióban, amiben csak lehetséges.
- tették hozzá.
Ez is érdekelhet:
Dúl a szerelem a debreceni lakótelepen – de nem úgy, ahogy sokan gondolják! – fotóval