Műszaki vizsga

1 órája

Mindenkit érintő, soha nem látott változás jöhet a műszaki vizsgákon

Már nemcsak a dízelesek, hanem a benzinesek is aggódhatnak! Újfajta méréssel változhat meg a műszaki vizsga, ami új korszakot hozhat a közlekedésben.

Balogh Efraim

A dízel- és a benzines autókat is érintheti az a szabályozás, ami az Európai Unió új javaslata alapján a műszaki vizsga részévé válhat, mint arról az agroinform.hu beszámolt. Markáns változást hozhat a vizsgáztatásban az eddig csak dízelautóknál alkalmazott PN-, azaz részecskeszám-mérés, aminek az a célja, hogy pontosabb képet adjon az autók tényleges kibocsátásáról, különösen a kipufogógázban található apró, egészségre ártalmas részecskék mennyiségéről. Ennek már most nem örül mindenki – de vajon kiket zavar jobban: a dízeleseket vagy a benzineseket? 

műszaki vizsga, pn-mérés, dízel, benzin, debrecen, haon
Szigorúbb lehet a műszaki vizsga
Fotó: Gál Gábor / Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Így változhat meg a műszaki vizsga – nézzük a részleteket!

A javaslat azt az újítást hordozza magában, hogy nemcsak a korszerű dízelautókra terjedne ki a vizsgálat, hanem a benzinesekre is. A cikk szerint 

a PN-méréssel kapcsolatban egyébként elmondható, hogy sokkal megbízhatóbban képes kimutatni a kipufogógázban lévő szennyezőanyagokat az eddigi megoldásokhoz képest – így magától értetődően a követelmények is szigorúbbak. Így sikerült kimutatni, hogy még az 5 évnél fiatalabb dízelautók is gyakran nem felelnek meg az elvárásoknak, erre mutat rá, hogy Németországban a Ford 164 ezer járművet hívott vissza, mivel ezek nem feleltek meg az előírt határértékeknek.

A német vizsgáztatószervezetek, a TÜV és a GTÜ között ellentét alakult ki amiatt, hogy van-e értelme alkalmazni az új mérési módszert a régebbi, Euro 5b szabványnak megfelelő dízeleknél is. A GTÜ szerint ezek az autók még egy régebbi kibocsátási szabvány alapján készültek, és nem feltétlenül felelnek meg az újabb technológiáknak, másrészt pedig a szükséges alkatrészek cseréje szerintük nem megoldható, vagy csak rendkívül magas költségek árán. 

825_0745
Még a benzinesekre is kiterjedhetnek a műszaki vizsga új mérési szabályai
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

A témával kapcsolatban Horváth László, debreceni gépjárművezető-szakoktató véleményét is kikértük, aki szerint indokolt lenne az új szabályozás bevezetése, mivel rengeteg olyan jármű közlekedik az utakon, amely okádja magából a kormos füstöt és a szennyező anyagokat.

Az ilyen autókat akár soron kívüli műszaki vizsgára is el lehetne vinni, adott esetben pedig kivonni a forgalomból. Mérgező, fullasztó módon szennyezik a környezetet... Sokan szórakoznak azzal, hogy nem a gyári előírásnak megfelelő, olcsóbb üzemanyaggal tankolnak. Ez a környezetre és az egészségre nézve is káros

 – szögezte le. 

A TÜV és a GTÜ között kialakult vita kapcsán pedig azt mondta, mindenképpen szükség van a szigorításra, már csak azért is, mert még az új autók között is vannak olyanok, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak. 

Rámutatott, hogy a benzines autók is szennyezik a levegőt, a gázolaj pedig hatványozottan, mert jóformán kormot fúj ki az autó magából, így ha a szabályozás segítségével megtisztul a levegő, csak örömre adhat majd okot. Hogy mikor, az Horváth László szerint nagy kérdés, mert az ilyen döntéseket nem egyik napról a másikra teszik hivatalossá, minden bizonnyal sok időbe fog telni, mire bevezetik.

Korábban írtunk már más kilátásban lévő újításokkal is, mint például arról, hogyan változhat meg a műszaki vizsga 2026-tól. Ezeket alább olvashatjátok el:

