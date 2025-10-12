Mindenkit érintő, soha nem látott változás jöhet a műszaki vizsgákon

A dízel- és a benzines autókat is érintheti az a szabályozás, ami az Európai Unió új javaslata alapján a műszaki vizsga részévé válhat, mint arról az agroinform.hu beszámolt. Markáns változást hozhat a vizsgáztatásban az eddig csak dízelautóknál alkalmazott PN-, azaz részecskeszám-mérés, aminek az a célja, hogy pontosabb képet adjon az autók tényleges kibocsátásáról, különösen a kipufogógázban található apró, egészségre ártalmas részecskék mennyiségéről. Ennek már most nem örül mindenki – de vajon kiket zavar jobban: a dízeleseket vagy a benzineseket?

Szigorúbb lehet a műszaki vizsga

Fotó: Gál Gábor / Forrás: Illusztráció/MW-archív

Így változhat meg a műszaki vizsga – nézzük a részleteket!

A javaslat azt az újítást hordozza magában, hogy nemcsak a korszerű dízelautókra terjedne ki a vizsgálat, hanem a benzinesekre is. A cikk szerint

a PN-méréssel kapcsolatban egyébként elmondható, hogy sokkal megbízhatóbban képes kimutatni a kipufogógázban lévő szennyezőanyagokat az eddigi megoldásokhoz képest – így magától értetődően a követelmények is szigorúbbak. Így sikerült kimutatni, hogy még az 5 évnél fiatalabb dízelautók is gyakran nem felelnek meg az elvárásoknak, erre mutat rá, hogy Németországban a Ford 164 ezer járművet hívott vissza, mivel ezek nem feleltek meg az előírt határértékeknek.

A német vizsgáztatószervezetek, a TÜV és a GTÜ között ellentét alakult ki amiatt, hogy van-e értelme alkalmazni az új mérési módszert a régebbi, Euro 5b szabványnak megfelelő dízeleknél is. A GTÜ szerint ezek az autók még egy régebbi kibocsátási szabvány alapján készültek, és nem feltétlenül felelnek meg az újabb technológiáknak, másrészt pedig a szükséges alkatrészek cseréje szerintük nem megoldható, vagy csak rendkívül magas költségek árán.

Még a benzinesekre is kiterjedhetnek a műszaki vizsga új mérési szabályai

Forrás: Illusztráció/MW-archív

A témával kapcsolatban Horváth László, debreceni gépjárművezető-szakoktató véleményét is kikértük, aki szerint indokolt lenne az új szabályozás bevezetése, mivel rengeteg olyan jármű közlekedik az utakon, amely okádja magából a kormos füstöt és a szennyező anyagokat.

Az ilyen autókat akár soron kívüli műszaki vizsgára is el lehetne vinni, adott esetben pedig kivonni a forgalomból. Mérgező, fullasztó módon szennyezik a környezetet... Sokan szórakoznak azzal, hogy nem a gyári előírásnak megfelelő, olcsóbb üzemanyaggal tankolnak. Ez a környezetre és az egészségre nézve is káros

– szögezte le.