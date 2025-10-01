október 1., szerda

Malvin névnap

+14
+5
Helyi közélet

2 órája

Bővültek a polgármesteri fogadóóra lehetőségei Berettyóújfaluban

Bővültek a polgármesteri fogadóóra lehetőségei Berettyóújfaluban – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere. 

Bővültek a polgármesteri fogadóóra lehetőségei Berettyóújfaluban - jelentette be Muraközi István polgármester kedden
Forrás: Napló-archív

Mint az elhangzott, továbbra is áll a lakosság rendelkezésére közérdeklődésre számot tartó ügyekben, valamint más ügytémákban is a már megszokott keretek között, a telefonos bejelentkezés lehetőségével azoknak a lakosoknak kíván segíteni, akik valamilyen okból kifolyólag a polgármesteri fogadóórán személyesen nem tudnak jelen lenni.

Videón Muraközi István polgármester bejelentése:

