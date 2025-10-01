Bővültek a polgármesteri fogadóóra lehetőségei Berettyóújfaluban – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere.

Bővültek a polgármesteri fogadóóra lehetőségei Berettyóújfaluban - jelentette be Muraközi István polgármester kedden

Forrás: Napló-archív

Mint az elhangzott, továbbra is áll a lakosság rendelkezésére közérdeklődésre számot tartó ügyekben, valamint más ügytémákban is a már megszokott keretek között, a telefonos bejelentkezés lehetőségével azoknak a lakosoknak kíván segíteni, akik valamilyen okból kifolyólag a polgármesteri fogadóórán személyesen nem tudnak jelen lenni.

Videón Muraközi István polgármester bejelentése:

