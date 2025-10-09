október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vajon mire költik?

2 órája

Azta! Milliókat nyertek Hajdú-Biharban! Te mire költenél ennyi pénzt?

Címkék#Magyar Falu Prorgam#támogatás#Nagyrábé

Haon.hu
Azta! Milliókat nyertek Hajdú-Biharban! Te mire költenél ennyi pénzt?

Milliókat nyertek Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Közel hatmillió, egészen pontosan 5 997 797 forintot nyert Nagyrábé önkormányzata támogatás formájában, amit a Magyar Falu Program kettes ütemére nyújtott be, mint az Facebook-bejegyzésükből kiderül. Örömmel értesítik a lakosságot, hogy az összeget konyhai eszközök beszerzésére fogják fordítani.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu