2 órája
Azta! Milliókat nyertek Hajdú-Biharban! Te mire költenél ennyi pénzt?
Forrás: Illusztráció/MW-archív
Közel hatmillió, egészen pontosan 5 997 797 forintot nyert Nagyrábé önkormányzata támogatás formájában, amit a Magyar Falu Program kettes ütemére nyújtott be, mint az Facebook-bejegyzésükből kiderül. Örömmel értesítik a lakosságot, hogy az összeget konyhai eszközök beszerzésére fogják fordítani.
