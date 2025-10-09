Azta! Milliókat nyertek Hajdú-Biharban! Te mire költenél ennyi pénzt?

Közel hatmillió, egészen pontosan 5 997 797 forintot nyert Nagyrábé önkormányzata támogatás formájában, amit a Magyar Falu Program kettes ütemére nyújtott be, mint az Facebook-bejegyzésükből kiderül. Örömmel értesítik a lakosságot, hogy az összeget konyhai eszközök beszerzésére fogják fordítani.

