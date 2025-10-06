Élet-halál között lebeg a fiatal férfi, aki autójával kerítésbe csapódott Debrecenben – fotókkal, videóval

Szörnyű baleset történt október 2-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján a kocsi lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjeinek állapotáról.

Friss információk a Mikepércsi úti baleset sérültjeiről

Forrás: Napló-archív

Az autóban két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.