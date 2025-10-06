október 6., hétfő

Baleset

1 órája

Élet-halál között lebeg a fiatal férfi, aki autójával kerítésbe csapódott Debrecenben – fotókkal, videóval

Tetejére fordulva állt meg az autó. A Mikepércsi úti balesetben ketten sérültek meg, kiderült milyen állapotban vannak most.

Haon.hu

Szörnyű baleset történt október 2-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján a kocsi lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjeinek állapotáról.

Friss információk a Mikepércsi úti baleset sérültjeiről
Friss információk a Mikepércsi úti baleset sérültjeiről
Forrás:  Napló-archív

Friss információk a Mikepércsi úti baleset sérültjeiről

Az autóban két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. 

A Haon megkeresésére október 6-án, hétfőn a Debreceni Egyetem tájékoztatott. A Mikepércsi úti baleset sérültjeit a Klinikai Központ Kenézy Gyula campusára szállították. 

Egyiküket az Ortopédiai és Traumatológiai Klinikán történt megfigyelését és ellátását követően a hétvégén hazaengedték. A másik sérültet jelenleg is a Központi Intenzív Osztályon ápolják, állapota súlyos, életveszélyes. 

A helyszínen készült fotók megtekinthetők galériánkban:

Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt baleset

Fotók: Vida Márton Péter

Olvasói fotók a mikepércsi úti balesetről:

Baleset a Mikepércsi úton: betonkerítésnek csapódott, majd felborult egy autó

Fotók: HAON

Videónk a balesetről:

