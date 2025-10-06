1 órája
Élet-halál között lebeg a fiatal férfi, aki autójával kerítésbe csapódott Debrecenben – fotókkal, videóval
Tetejére fordulva állt meg az autó. A Mikepércsi úti balesetben ketten sérültek meg, kiderült milyen állapotban vannak most.
Szörnyű baleset történt október 2-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján a kocsi lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjeinek állapotáról.
Friss információk a Mikepércsi úti baleset sérültjeiről
Az autóban két személy utazott, egyikük beszorult a járműbe, így őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az esetet követően. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt, valamint egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.
Életveszélyesen megsérült egy személy a debreceni balesetben
A Haon megkeresésére október 6-án, hétfőn a Debreceni Egyetem tájékoztatott. A Mikepércsi úti baleset sérültjeit a Klinikai Központ Kenézy Gyula campusára szállították.
Egyiküket az Ortopédiai és Traumatológiai Klinikán történt megfigyelését és ellátását követően a hétvégén hazaengedték. A másik sérültet jelenleg is a Központi Intenzív Osztályon ápolják, állapota súlyos, életveszélyes.
A helyszínen készült fotók megtekinthetők galériánkban:
Helyszíni fotókon a Mikepércsi úton történt balesetFotók: Vida Márton Péter
Olvasói fotók a mikepércsi úti balesetről:
Baleset a Mikepércsi úton: betonkerítésnek csapódott, majd felborult egy autóFotók: HAON
Videónk a balesetről:
