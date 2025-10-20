október 20., hétfő

Nyugati helyzet

30 perce

A migráció és globalizáció pusztító hatása egy görögkatolikus vezető szemüvegén keresztül

Svédországban tett látogatásáról és tapasztalatairól beszélt a Haonnak dr. Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye helynöke. Az ő szemüvegén keresztül mutatjuk be, milyen hatással van a nyugati társadalmakra a migráció és a globalizáció.

Megdöbbentő, s egyben mélyen elgondolkodtató tapasztalatokról számolt be legutóbbi, Svédországban tett útja után dr. Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye helynöke. Egy hívő ember szemüvegén át mesélt arról a Haonnak, mit is jelent Nyugat-Európában, valamint a skandináv jóléti államokban ma a migrációs válság, s mindez mennyire erősíti ezekben az országokban azt a szekuralizációs folyamatot, melynek eredménye – részben – a vallás társadalmi szerepének csökkenése.

A migrációs válság Svédország jóléti társadalmát is átalakítja
Forrás: Illusztráció / Johan Nilsson/TT News Agency/AFP

– A Hajdúdorogi Főegyházmenye az elmúlt év elején kötött egy együttműködési megállapodást egy dél-svédországi karitatív szervezettel, a Loppan-nal. E szervezet célja, hogy a jóléti társadalomban felhalmozódott, jó minőségű ruhákat, műszaki eszközöket begyűjtse, s jótékony céllal, kedvező áron – kimondottan karitatív célból – igen méltányosan értékesítse – mondta Seszták István. Az együttműködés keretében több alkalommal járt a skandináv országban. A közelmúltban háromnapos látogatást tett munkatársaival, családjával a szervezetnél.

A globalista ember egyre távolabb kerül az isteni értékektől

Úgy tapasztalom, hogy a nyugati, főként az észak-európai jóléti társadalmak elvilágiasodása egyre kevésbé párosul nyitottsággal az isteni értékek felé. Egy Isten nélküli világ kialakulását látom

 – osztotta meg a Hajdúdorogi Főegyházmegye helynöke.

Mint kifejtette, ezekben a társadalmakban az embereknek az az érzésük, hogy mindenük megvan, minden rendben körülöttük, ami elvonja a figyelmüket arról, minek is köszönhetik mindezt. Mint fogalmazott, az emberi jólét elfeledteti az isteni jólét értékét.

– A bajban tapasztaljuk meg az Isten segítségét, nagyságát. Ha mindenünk megvan, látszólag bőség van, megfeledkezünk a háláról, a köszönetről – fogalmazott. Véleménye szerint pedig mindez oda vezet, hogy egyedül a szabadság marad meg, mint egyetlen érték, természetesen annak rossz és téves értelmezése.

Nőtt a bűncselekmények száma Svédországban
Forrás: Illusztráció / Jonathan Nackstrand/AFP

Alig öt év alatt rombolta le látványosan a svéd társadalmat a migráció

– A minket befogadó szervezet vezetőinek elbeszélése is sokatmondó. Az érdekbevándorlók súlyos károkat teremtettek a társadalomban. A nagyvárosokban elkülönített zónák alakultak ki, eltérő értékrenddel, teljesen más gondolkodással és szemlélettel – mondta Seszták István.

A lakosság 10 százaléka bevándorló, de a bűncselekmények 90 százalékát ők követik el. S látszik az is, hogy mivel sokan vannak, mind a munkavállalás, mind a svéd nyelv megtanulása, lényegében a beilleszkedés egyre kevésbé nem fontos számukra. Mindez öt év alatt alakult így

 – emelte ki.

S ennek a következménye a kereszténység átalakulása, társadalmi szerepvállalása a nyugati országokban. A hagyományos egyházi közösségek megszűnnek, templomok zárnak be.  

– A keresztény közösség gyakran már nem is Isten üzenetét közvetíti, hanem csak egy szükségszerű szervezetként működik ezekben az országokban – tette hozzá a Hajdúdorogi Egyházmegye főhelynöke. 

