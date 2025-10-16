Világhírű tudósok gyűltek össze Debrecenben: a mesterséges intelligencia jövőjét formálják az egyetemen

A mesterséges intelligencia neves hazai és külföldi kutatói, szakemberei osztották meg tapasztalataikat, kutatási eredményeiket a Debreceni Egyetemen szerdán kezdődött kétnapos nemzetközi konferencián. Az intézmény Műszaki és Informatikai Karainak szervezésében tartott, angol nyelvű rendezvényen a AI-val kapcsolatos alkalmazások kerültek középpontba. A tanácskozáson a világhírű orosz származású matematikus, Yurii Nesterov is előadott – olvasható az unideb.hu-n.

A tanácskozás fő témája a mesterséges intelligencia volt

Forrás: unideb.hu

A mesterséges intelligencia egyre inkább átszövi az egyetem oktatási és kutatási tevékenységét

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora elmondta: a mesterséges intelligencia egyre inkább átszövi az intézményben folytatott oktatási és kutatási tevékenységet.

A Debreceni Egyetemen domináns szektor az egészségipar, az egészségügy. Ezekben jó pár olyan projektünk fut, ahol nemzetközi hálózatokba ágyazottan foglalkoznak a mesterséges intelligenciával. Kulcstechnológiaként is használjuk az AI-t bizonyos orvostechnikai fejlesztésekben és gyakorlatokban. Például a szövettan bizonyos műveletei esetén és a képalkotói diagnosztikában ma már helyettesíteni tudja a közvetlen orvosi beavatkozást

– fogalmazott Szilvássy Zoltán.

A rektor kifejtette: egy szövettani metszet esetében az AI nagyon gyorsan meg tudja mondani, hogy vannak-e a kóros sejtek, kell-e orvosnak vizsgálódnia. Ez óriási segítség, ugyanakkor szövettani diagnózisok felállítására még nem alkalmas a rendszer – jelentette ki az egyetemi vezető. Szilvássy Zoltán szerint a képalkotó diagnosztika mesterséges intelligencia nélkül már nem nagyon működik. Az egyik ilyen modern onkoradiológiai és diagnosztika eljárás a teranosztika, melyben a mesterséges intelligenciának valószínűleg hamarosan döntéstámogatási pozíciója lesz, meghatározhatja, hogy bizonyos betegségek, körülmények esetén milyen legyen a sugárterápia, és azt hogyan végezzék el – magyarázta.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Forrás: unideb.hu

Az egyetemi vezető kiemelte, az ilyen konferenciák azért fontosak, mert meglehetősen széles spektrumát tudják átfogni ennek az új tudománynak, technológiának. Ráadásul az itt elhangzó dolgok azonnal nemzetközi kontextusba is kerülnek – tette hozzá.