Nemzetközi tanácskozás

1 órája

Világhírű tudósok gyűltek össze Debrecenben: a mesterséges intelligencia jövőjét formálják az egyetemen

Címkék#Debreceni Egyetem#AI#tanácskozás#mesterséges intelligencia

Nemzetközi AI-konferenciát rendezett a Debreceni Egyetem. A tanácskozáson neves osztották meg legújabb eredményeiket és jövőbe mutató elképzeléseiket a mesterséges intelligencia szerepéről.

Haon.hu

A mesterséges intelligencia neves hazai és külföldi kutatói, szakemberei osztották meg tapasztalataikat, kutatási eredményeiket a Debreceni Egyetemen szerdán kezdődött kétnapos nemzetközi konferencián. Az intézmény Műszaki és Informatikai Karainak szervezésében tartott, angol nyelvű rendezvényen a AI-val kapcsolatos alkalmazások kerültek középpontba. A tanácskozáson a világhírű orosz származású matematikus, Yurii Nesterov is előadott – olvasható az unideb.hu-n.

A tanácskozás fő témája a mesterséges intelligencia volt
Forrás: unideb.hu

A mesterséges intelligencia egyre inkább átszövi az egyetem oktatási és kutatási tevékenységét

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora elmondta: a mesterséges intelligencia egyre inkább átszövi az intézményben folytatott oktatási és kutatási tevékenységet. 

A Debreceni Egyetemen domináns szektor az egészségipar, az egészségügy. Ezekben jó pár olyan projektünk fut, ahol nemzetközi hálózatokba ágyazottan foglalkoznak a mesterséges intelligenciával. Kulcstechnológiaként is használjuk az AI-t bizonyos orvostechnikai fejlesztésekben és gyakorlatokban. Például a szövettan bizonyos műveletei esetén és a képalkotói diagnosztikában ma már helyettesíteni tudja a közvetlen orvosi beavatkozást

– fogalmazott Szilvássy Zoltán.

A rektor kifejtette: egy szövettani metszet esetében az AI nagyon gyorsan meg tudja mondani, hogy vannak-e a kóros sejtek, kell-e orvosnak vizsgálódnia. Ez óriási segítség, ugyanakkor szövettani diagnózisok felállítására még nem alkalmas a rendszer – jelentette ki az egyetemi vezető. Szilvássy Zoltán szerint a képalkotó diagnosztika mesterséges intelligencia nélkül már nem nagyon működik. Az egyik ilyen modern onkoradiológiai és diagnosztika eljárás a teranosztika, melyben a mesterséges intelligenciának valószínűleg hamarosan döntéstámogatási pozíciója lesz, meghatározhatja, hogy bizonyos betegségek, körülmények esetén milyen legyen a sugárterápia, és azt hogyan végezzék el – magyarázta. 

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora
Forrás: unideb.hu

Az egyetemi vezető kiemelte, az ilyen konferenciák azért fontosak, mert meglehetősen széles spektrumát tudják átfogni ennek az új tudománynak, technológiának. Ráadásul az itt elhangzó dolgok azonnal nemzetközi kontextusba is kerülnek – tette hozzá.

Világhírű matematikus is tartott előadást

A 1st IEEE Conference on Crisp and Soft Computing in AI, Modelling, and Control című rendezvény egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért előadását a világhírű, orosz származású matematikus, Yurii Nesterov tartotta.

A mesterséges intelligencia és az optimalizálás világhírű kutatója, aki jelenleg Európa egyik legrégebbi felsőoktatási intézményében, a belgiumi Louvain Egyetemen és a Budapesti Corvinuson tanít az AI filozófiai és optimalizálási aspektusairól beszélt. Szót ejtett arról is milyen szerepet játszik és játszhat az AI oktatásban, a kutatásban, illetve az iparban milyen új lehetőségek nyílnak meg ennek köszönhetően. Yurii Nesterov több rangos tudományos elismerés birtokosa, köztük a Dantzig Prize, a von Neumann Theory Prize, az EURO Gold Medal és az INFORMS Lanchester Prize díjaké.

Korondi Péter, a DE MK professzora elmondta: Nesterov 2023-ban a Debreceni Egyetemen honosította doktori fokozatát, így az egyetem szakemberei már jól ismerik kutatásait, és előadást is tartott már itt. 

A világhírű matematikust egy kínai professzor, a Shanghai Dianji Universityn dolgozó, Xuehai Gao követte a plenáris ülésen, aki egy nagyméretű csapágyakhoz használható intelligens tervezési rendszert mutatott be. 

Xuehai Gao egy  intelligens tervezési rendszert mutatott be

A szekcióüléseken AI-fejlődéséről és a digitális átalakulásról, a mesterséges intelligencia a gépészmérnöki tervezésben és gyártásban betöltött szerepéről, az adatalapú polytopikus modellezés és irányításelméletről, valamint a jármű-mechatronikai alkalmazásokról, illetve hajtóakkumulátor-modellezésről esett szó. 

A konferencián több egyetemi vezető is megszólalt, köztük Hajdu András és Husi Géza dékánok, akik a mesterséges intelligencia jövőjéről, etikus alkalmazásáról és ipari szerepéről osztották meg gondolataikat. A teljes cikk és a további nyilatkozatok elérhetők az unideb.hu-n.

