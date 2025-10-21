Itt a vége: megszűnik a Messenger alkalmazás!

A Meta - amely többek között a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp tulajdonosa - bejelentése szerint december 15-től megszűnik a talán legnépszerűbb csevegő program, a Messenger asztali (Windows és macOS) alkalmazásának támogatása. Ez azt jelenti, hogy a Messenger számítógépes, külön telepíthető alkalmazása ettől az időponttól kezdve nem fog működni, és a bejelentkezés sem lesz lehetséges rajta. A mobilos Messenger alkalmazások (Android és iOS) , valamint a webes verzió (messenger.com) továbbra is elérhetőek lesznek, és teljes értékűen működnek majd, csupán a Windowsra, illetve Macre telepített önálló asztali program szűnik meg. A Meta közlése szerint az átállás célja, hogy minden funkció egy helyen – a webes és a mobilos Messengerben – legyen elérhető, biztonságosabb titkosítással, valamint gyorsabb fejlesztésekkel.

Megszűnik a Messenger asztali alkalmazásának támogatása.

Meta: átállás a webes Messengerre

Amennyiben eddig az asztali alkalmazást használta, az alábbi lépésekkel néhány perc alatt át tud térni a webes változatra:

Nyissa meg a böngészőt (például Chrome, Edge, Firefox vagy Safari).

Írja be a címsorba: messenger.com

Jelentkezzen be a Facebook-fiókjával, ha bejelöli a „Bejelentkezve maradok” lehetőséget, hogy nem kell minden alkalommal újra bejelentkezni.

Amennyiben szeretné, hogy a webes Messenger külön alkalmazásként működjön, a Chrome böngészőben kattintson a Menüre → További eszközök → Parancsikon létrehozása → Megnyitás ablakban lehetőségre – így a Messenger önálló ablakban, külön programként használható továbbra is.

Üzenetek lementése (ajánlott):

Az üzenetek biztonsági mentése néhány lépésben elvégezhető:

Nyissa meg a Facebook-ot.

Válassza ki az „Üzenetek” opciót.

Formátum: HTML

Kattintson a „Fájl létrehozása” gombra.

A Facebook értesítést küld, amikor a letöltés elkészült, majd egy ZIP fájlban elérhető lesz az összes korábbi beszélgetés.

Amennyiben szeretné elmenteni a titkosított (E2EE) beszélgetéseket

A végpontok közötti titkosítással védett (E2EE) csevegések megmaradnak, de érdemes biztonsági mentést készíteni:

Nyissa meg a Messenger mobilalkalmazást.

Lépjen a Beállítások → Titkosított csevegések → Biztonsági mentés menübe.

Válasszon PIN-kódos vagy Meta-fiókos mentést, ez biztosítja, hogy az üzenetek új eszközről is visszaállíthatók maradjanak.

Tehát a Messenger szolgáltatás nem szűnik meg teljesen, csupán az asztali alkalmazás kerül kivezetésre. A webes verzió minden funkciót biztosít, így az üzenetküldés a jövőben is kényelmesen folytatható a böngészőből.

