Ennyi volt!

2 órája

Itt a vége: megszűnik a Messenger alkalmazás!

A Meta hamarosan leállítja az régi alkalmazást. A változás a Messenger egyik legnépszerűbb verzióját érinti.

Haon.hu
Itt a vége: megszűnik a Messenger alkalmazás!

Megszűnik a Messenger asztali alkalmazásának támogatása.

Forrás: Napló-archív

A Meta - amely többek között a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp tulajdonosa - bejelentése szerint december 15-től megszűnik a talán legnépszerűbb csevegő program, a Messenger asztali (Windows és macOS) alkalmazásának támogatása. Ez azt jelenti, hogy a Messenger számítógépes, külön telepíthető alkalmazása ettől az időponttól kezdve nem fog működni, és a bejelentkezés sem lesz lehetséges rajta. A mobilos Messenger alkalmazások (Android és iOS) , valamint a webes verzió (messenger.com) továbbra is elérhetőek lesznek, és teljes értékűen működnek majd, csupán a Windowsra, illetve Macre telepített önálló asztali program szűnik meg. A Meta közlése szerint az átállás célja, hogy minden funkció egy helyen – a webes és a mobilos Messengerben – legyen elérhető, biztonságosabb titkosítással, valamint gyorsabb fejlesztésekkel.

A Meta bejelentése szerint december 15-től véglegesen megszűnik a talán legnépszerűbb csevegő alkalmazás, a Messenger asztali alkalmazásának támogatása.
Megszűnik a Messenger asztali alkalmazásának támogatása. 
Forrás:  Napló-archív

Meta: átállás a webes Messengerre

Amennyiben eddig az asztali alkalmazást használta, az alábbi lépésekkel néhány perc alatt át tud térni a webes változatra:

  • Nyissa meg a böngészőt (például Chrome, Edge, Firefox vagy Safari).
  • Írja be a címsorba: messenger.com
  • Jelentkezzen be a Facebook-fiókjával, ha bejelöli a „Bejelentkezve maradok” lehetőséget, hogy nem kell minden alkalommal újra bejelentkezni.

Amennyiben szeretné, hogy a webes Messenger külön alkalmazásként működjön, a Chrome böngészőben kattintson a Menüre → További eszközök → Parancsikon létrehozása → Megnyitás ablakban lehetőségre – így a Messenger önálló ablakban, külön programként használható továbbra is.

Üzenetek lementése (ajánlott):

Az üzenetek biztonsági mentése néhány lépésben elvégezhető:

  • Nyissa meg a Facebook-ot.
  • Válassza ki az „Üzenetek” opciót.
  • Formátum: HTML
  • Kattintson a „Fájl létrehozása” gombra.

A Facebook értesítést küld, amikor a letöltés elkészült, majd egy ZIP fájlban elérhető lesz az összes korábbi beszélgetés.

Amennyiben szeretné elmenteni a titkosított (E2EE) beszélgetéseket

A végpontok közötti titkosítással védett (E2EE) csevegések megmaradnak, de érdemes biztonsági mentést készíteni:

  • Nyissa meg a Messenger mobilalkalmazást.
  • Lépjen a Beállítások → Titkosított csevegések → Biztonsági mentés menübe.
  • Válasszon PIN-kódos vagy Meta-fiókos mentést, ez biztosítja, hogy az üzenetek új eszközről is visszaállíthatók maradjanak.

Tehát a Messenger szolgáltatás nem szűnik meg teljesen, csupán az asztali alkalmazás kerül kivezetésre. A webes verzió minden funkciót biztosít, így az üzenetküldés a jövőben is kényelmesen folytatható a böngészőből.

