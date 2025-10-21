2 órája
Itt a vége: megszűnik a Messenger alkalmazás!
A Meta hamarosan leállítja az régi alkalmazást. A változás a Messenger egyik legnépszerűbb verzióját érinti.
Megszűnik a Messenger asztali alkalmazásának támogatása.
A Meta - amely többek között a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp tulajdonosa - bejelentése szerint december 15-től megszűnik a talán legnépszerűbb csevegő program, a Messenger asztali (Windows és macOS) alkalmazásának támogatása. Ez azt jelenti, hogy a Messenger számítógépes, külön telepíthető alkalmazása ettől az időponttól kezdve nem fog működni, és a bejelentkezés sem lesz lehetséges rajta. A mobilos Messenger alkalmazások (Android és iOS) , valamint a webes verzió (messenger.com) továbbra is elérhetőek lesznek, és teljes értékűen működnek majd, csupán a Windowsra, illetve Macre telepített önálló asztali program szűnik meg. A Meta közlése szerint az átállás célja, hogy minden funkció egy helyen – a webes és a mobilos Messengerben – legyen elérhető, biztonságosabb titkosítással, valamint gyorsabb fejlesztésekkel.
Meta: átállás a webes Messengerre
Amennyiben eddig az asztali alkalmazást használta, az alábbi lépésekkel néhány perc alatt át tud térni a webes változatra:
- Nyissa meg a böngészőt (például Chrome, Edge, Firefox vagy Safari).
- Írja be a címsorba: messenger.com
- Jelentkezzen be a Facebook-fiókjával, ha bejelöli a „Bejelentkezve maradok” lehetőséget, hogy nem kell minden alkalommal újra bejelentkezni.
Amennyiben szeretné, hogy a webes Messenger külön alkalmazásként működjön, a Chrome böngészőben kattintson a Menüre → További eszközök → Parancsikon létrehozása → Megnyitás ablakban lehetőségre – így a Messenger önálló ablakban, külön programként használható továbbra is.
Üzenetek lementése (ajánlott):
Az üzenetek biztonsági mentése néhány lépésben elvégezhető:
- Nyissa meg a Facebook-ot.
- Válassza ki az „Üzenetek” opciót.
- Formátum: HTML
- Kattintson a „Fájl létrehozása” gombra.
A Facebook értesítést küld, amikor a letöltés elkészült, majd egy ZIP fájlban elérhető lesz az összes korábbi beszélgetés.
Amennyiben szeretné elmenteni a titkosított (E2EE) beszélgetéseket
A végpontok közötti titkosítással védett (E2EE) csevegések megmaradnak, de érdemes biztonsági mentést készíteni:
- Nyissa meg a Messenger mobilalkalmazást.
- Lépjen a Beállítások → Titkosított csevegések → Biztonsági mentés menübe.
- Válasszon PIN-kódos vagy Meta-fiókos mentést, ez biztosítja, hogy az üzenetek új eszközről is visszaállíthatók maradjanak.
Tehát a Messenger szolgáltatás nem szűnik meg teljesen, csupán az asztali alkalmazás kerül kivezetésre. A webes verzió minden funkciót biztosít, így az üzenetküldés a jövőben is kényelmesen folytatható a böngészőből.
