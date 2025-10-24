Fontos változás a közlekedésben, így alakul a menetrend Mindenszentek idején Debrecenben

Jelentősen megváltozik a helyi menetrend Debrecenben Mindenszentek és Halottak napja idején – hívta fel rá a figyelmet szerdai közleményében a DKV Zrt. Mint írták, a Debreceni Köztemető meghosszabbított nyitvatartással várja a sírkertbe látogatókat, ezért módosul a temetőt érintő járatok közlekedése.

Így alakul a menetrend Debrecenben Mindenszentek idején

Ahogy arra a DKV Zrt. is felhívta az utasok figyelmét, az ünnepi időszakban a köztemető 7:00 és 19:00 óra között tart nyitva, a meghosszabbított nyitvatartási idő alatt a 3-as és az 5-ös trolibuszok a Köztemető főkapuig közlekednek október 24. és október 29. között. Hozzátették, a trolibuszok október 24-én és október 25-én, szombati, október 26-án, vasárnapi, ünnepnapi, október 27-29. között pedig tanszünet, munkanapi menetrend szerint közlekednek.

Mentesítő járatokat is indít a DKV Zrt.

A közlekedési vállalat közleményében arra is kitértek, október 30 és november 2. között a 3-as és az 5-ös trolibuszok, valamint a 22, 22Y, 24 és a 24Y-os autóbuszok egyedi, sűrített menetrend szerint szállítják a sírkertbe kilátogatókat. Ebben az időszakban a köztemető 7 és 20 óra között várja a látogatókat. Azt is megjegyezték, a temetői járatok egyedi menetrendje hamarosan elérhető lesz a www.dkv.hu oldalon, a MyDKV és a menetrend.app applikációkon is.

