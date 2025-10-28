Megújult két buszmegálló Józsán

Megújult két buszmegálló az Alkotás utcán – közölte Balázs Ákos a közösségi oldalán. Mint írja, a megállók környezetében a szükséges mértékig az útfelület is megújult, illetve az megállókban lévő padok is felújításra kerülnek a következő napokban.

Az Elek utcán folytatjuk a munkát, ott is két buszmegállót fogunk rendbe tenni október végéig. Folyamatosan fejlesztjük a közösségi közlekedést, hogy kényelmesebbé tegyük az utasok mindennapjait

– olvasható.