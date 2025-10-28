október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

53 perce

Megújult két buszmegálló Józsán

Címkék#Alkotás utca#Elek utca#Józsa#Balázs Ákos

Haon.hu
Megújult két buszmegálló Józsán

Megújult két buszmegálló Józsán

Forrás: Balázs Ákos/Facebook

Megújult két buszmegálló az Alkotás utcán – közölte Balázs Ákos a közösségi oldalán. Mint írja, a megállók környezetében a szükséges mértékig az útfelület is megújult, illetve az megállókban lévő padok is felújításra kerülnek a következő napokban. 

Az Elek utcán folytatjuk a munkát, ott is két buszmegállót fogunk rendbe tenni október végéig. Folyamatosan fejlesztjük a közösségi közlekedést, hogy kényelmesebbé tegyük az utasok mindennapjait

 – olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu