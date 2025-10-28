Helyi közélet
Megújult két buszmegálló Józsán
Forrás: Balázs Ákos/Facebook
Megújult két buszmegálló az Alkotás utcán – közölte Balázs Ákos a közösségi oldalán. Mint írja, a megállók környezetében a szükséges mértékig az útfelület is megújult, illetve az megállókban lévő padok is felújításra kerülnek a következő napokban.
Az Elek utcán folytatjuk a munkát, ott is két buszmegállót fogunk rendbe tenni október végéig. Folyamatosan fejlesztjük a közösségi közlekedést, hogy kényelmesebbé tegyük az utasok mindennapjait
– olvasható.
