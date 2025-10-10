Törhetetlen hit és örökség – a Debreceni Egyetem Klebelsberg Kunóra emlékezett

Megemlékezés: halálának évfordulóján koszorúzást tartott gróf Klebelsberg Kunó egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter Főépület előtt álló szobránál október 10-én, pénteken a Debreceni Egyetem. Az ünnepségen Szilvássy Zoltán rektor beszédét követően egyetemi, állami és városi vezetők, intézmények képviselői helyezték el az emlékezés virágait – olvasható az unideb.hu-n.

Megemlékezést tartottak gróf Klebelsberg Kunó tiszteletére

Forrás: unideb.hu

Megemlékezés: Klebelsberg Kunó múlhatatlan érdemeket szerzett

Klebelsberg Kunó munkássága során múlhatatlan érdemeket szerzett a Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem fejlesztésében. Neki köszönhető, hogy az I. világháborút követően folytatódhatott a klinikatelep félbe maradt építkezése, jelen volt a zárókőletételi ünnepségen is. Ahogy az Orvostudományi Kar első, 1923. szeptember 23-i diplomaosztó ünnepségén fogalmazott: „…egy valóban modern egyetemvárost építettünk…”.

A miniszter egyaránt jelen volt a Főépület alapkőletételénél 1927. június 3-án, ő ejtette az egyik első, jelképes kalapácsütést az építkezésen a „Törhetetlen hittel a vallás, az erkölcs és a művelődés nevében” mondat kíséretében. 1932. május 15-én, néhány hónappal halála előtt, mint nyugalmazott kultuszminiszter, részt vett a Főépület ünnepélyes avatásán. A debreceni felsőoktatás ügyében végzett munkásságáért az egyetem 1927-ben díszdoktorainak sorába fogadta.

Klebelsberg Kunó szobra 2018. május 15-e óta díszíti az egyetem központi épülete előtti teret.

Az ünnepségen közreműködött a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar rézfúvós kvintettje.

A rendezvény a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár Debrecen Helyőrségi Zenekara előadásában a Szózat hangjaival zárult gróf Klebelsberg Kunó egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter szobránál az egyetem előtti téren.

A megemlékezésen Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora is beszédet mondott, amelyben Klebelsberg Kunó örökségéről és a magyar kultúra megtartó erejéről szólt. A teljes cikket és további képeket az eseményről az unideb.hu-n találják.

