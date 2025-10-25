2 órája
Az '56-os hősökre emlékeztek Csökmőn és Darvason is
Csökmőn a fiatal diákok tartottak előadást. Darvason a megemlékezés során egy koszorút helyeztek el.
Az 1956-os eseményekről emlékeztek meg Hajdú-Bihar vármegye két településén, Csökmőn és Darvason. Csökmőn október 22-én délután zajlott az ünnepség, ahol Nagy Tibor polgármester és Szabó Gyula református lelkész mondott beszédet. Felléptek a Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola dráma tanszakos tanulói, valamit Fülöp Jázmin zenei tanszakos tanuló fuvolajátéka színesítette a programot. Zongorán kísérte Házi Katinka.
A Csökmői Népdalkör és a Csökmői Hagyományőrző Citeraegyüttes is részt vettek a megemlékezésen, illetve Góborné Darabont Mónikától hallhattak szavalatot a megjelentek. A koszorúzáson az önkormányzat és intézményei helyeztek el koszorúkat az emlékparkban.
Darvason október 23-án emlékeztek meg az 56-os eseményekről. A kis emlékműnél Takács Attila helyezte el az emlékezés koszorúját.
