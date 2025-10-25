október 25., szombat

Az '56-os hősökre emlékeztek Csökmőn és Darvason is

Címkék#Csökmő#október 23. nemzeti ünnep#megemlékezés#Darvas

Csökmőn a fiatal diákok tartottak előadást. Darvason a megemlékezés során egy koszorút helyeztek el.

B.Kiss Andrea

Az 1956-os eseményekről emlékeztek meg Hajdú-Bihar vármegye két településén, Csökmőn és Darvason. Csökmőn október 22-én délután zajlott az ünnepség, ahol Nagy Tibor polgármester és Szabó Gyula református lelkész mondott beszédet. Felléptek a Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola dráma tanszakos tanulói, valamit Fülöp Jázmin zenei tanszakos tanuló fuvolajátéka színesítette a programot. Zongorán kísérte Házi Katinka. 

Csökmőn és Darvason is tartottak megemlékezést október 23-án
Csökmőn és Darvason is tartottak megemlékezést október 23-án
Forrás: Csökmői Faluház és Könyvtár

A Csökmői Népdalkör és a Csökmői Hagyományőrző Citeraegyüttes is részt vettek a megemlékezésen, illetve Góborné Darabont Mónikától hallhattak szavalatot a megjelentek. A koszorúzáson az önkormányzat és intézményei helyeztek el koszorúkat az emlékparkban.
Darvason október 23-án emlékeztek meg az 56-os eseményekről. A kis emlékműnél Takács Attila helyezte el az emlékezés koszorúját. 

Darvason is megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján
Forrás: Szabó Gyula

