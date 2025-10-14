Exkluzív infók! Megnyílt a McDonald’s új étterme Debrecen belvárosában – fotókkal!

A „Jövő Élménye” koncepció alapján kialakított egység egy minden szempontból megújult élményt kínál. Nemcsak a pultnál, de a digitális felületeken is lehet rendelést leadni – így például a mobilalkalmazáson, vagy az önkiszolgáló kioszkokon keresztül. A vendégek az ételeket pedig közvetlenül az asztalhoz is rendelhetik, hogy a számukra legmegfelelőbb, legkényelmesebb módon kérjék ki kedvenc McDonald’s fogásaikat.

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése

Megnyílt a McDonald’s új étterme Debrecenben

Az étterem a cívisváros egyik legfrekventáltabb pontján nyílt meg, és a modern megoldások mellett is jól illeszkedik Debrecen történelmi belvárosának arculatába. Az egység két igényes terasszal várja a vendégeket a Piac és a Zamenhof utcákon, akik így a jó időben, a belváros forgatagában is élvezhetik a Mekizés élményét.

Büszkék vagyunk arra, hogy Debrecen egyik ikonikus épületében nyithattuk meg új éttermünket. Beruházásunk nemcsak egy új vendéglátóhely létrejöttét jelenti, hanem egy modern közösségi tér megvalósulását is. Célunk, hogy az új egység a belváros egyik kedvelt találkozóhelyévé váljon

– mondta Cserháti Gabriella, a hazai McDonald’s debreceni egységeit üzemeltető franchise partnere.