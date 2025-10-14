1 órája
Exkluzív infók! Megnyílt a McDonald’s új étterme Debrecen belvárosában – fotókkal!
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban.
A „Jövő Élménye” koncepció alapján kialakított egység egy minden szempontból megújult élményt kínál. Nemcsak a pultnál, de a digitális felületeken is lehet rendelést leadni – így például a mobilalkalmazáson, vagy az önkiszolgáló kioszkokon keresztül. A vendégek az ételeket pedig közvetlenül az asztalhoz is rendelhetik, hogy a számukra legmegfelelőbb, legkényelmesebb módon kérjék ki kedvenc McDonald’s fogásaikat.
Megnyílt a McDonald’s új étterme Debrecenben
Az étterem a cívisváros egyik legfrekventáltabb pontján nyílt meg, és a modern megoldások mellett is jól illeszkedik Debrecen történelmi belvárosának arculatába. Az egység két igényes terasszal várja a vendégeket a Piac és a Zamenhof utcákon, akik így a jó időben, a belváros forgatagában is élvezhetik a Mekizés élményét.
Büszkék vagyunk arra, hogy Debrecen egyik ikonikus épületében nyithattuk meg új éttermünket. Beruházásunk nemcsak egy új vendéglátóhely létrejöttét jelenti, hanem egy modern közösségi tér megvalósulását is. Célunk, hogy az új egység a belváros egyik kedvelt találkozóhelyévé váljon
– mondta Cserháti Gabriella, a hazai McDonald’s debreceni egységeit üzemeltető franchise partnere.
Az étterem megnyitása előtt a lánc közeli, Arany János utcai egysége bezárt, hiszen az új McDonald’s még magasabb szintű vendégélménnyel várja a környék lakóit és az ide látogatókat egyaránt. Cserháti Gabriella valamennyi munkatársát megtartotta, sőt a nyitást követően bővítette is a dolgozói létszámot.
Mi lesz a régi Meki helyén?
Az új McDonald’s étteremmel kapcsolatban többször beszámoltunk a Haonon. Legutóbb megírtuk, az Arany János és a Piac utca sarkán található épület tulajdonosa, a Cívis Ház Zrt. legutóbb azt közölte portálunkkal: társaságuk már 2024-ben elindította az új bérlő keresésének folyamatát. A válaszlevélben olvasható, egy nemzetközi ingatlantanácsadó cég bevonásával jelenleg több multinacionális vállalattal zajlanak egyeztetések annak érdekében, hogy a belváros számára legkedvezőbb bérlőt, illetve funkciót találják meg. A Cívis Ház Zrt. a belvárosra vonatkozó bérbeadási koncepciója alapján az üzletet színvonalas kereskedelmi vagy vendéglátó tevékenységet folytató bérlő részére kívánja bérbe adni, hasznosítani.
