Vendéglátás

44 perce

Különleges hangulatú McDonald’s étterem nyílt Debrecenben

A belváros egy régi cívis épületében nyílt meg az új egység. A McDonald’s étterem belül szupermodern.

Haon.hu

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban. Az erről szóló cikkünk a legolvasottabbak között volt az október 13-19-ei héten.

McDonald’s
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése
Forrás: noguchi.hu

Átköltözött a McDonald’s

A McDonald’s új étterme a cívisváros egyik legfrekventáltabb pontján nyílt meg, és a modern megoldások mellett is jól illeszkedik Debrecen történelmi belvárosának arculatába. Az egység két igényes terasszal várja a vendégeket a Piac és a Zamenhof utcákon, akik így a jó időben, a belváros forgatagában is élvezhetik a Mekizés élményét.

Képeken is megörökítettük az új helyet:

Megnyílt az új McDonald's új étterme Debrecenben

Fotók: noguchi.hu

Arról is érdeklődtünk az étteremlánc előző helye, az Arany János utcai épület kapcsán a tulajdonos Cívis Ház Zrt.-nél, tudják-e már, mi lesz a helyén. 

Egy másik megnyitó, ahol a népszerű futballsztár is részt vett, szintén nagyon érdekelte olvasóinkat:

Új hely nyílt a Debrecen Plázában
Fotó: Vida Marton Peter

Tragikus évfordulók

Két tragikus évfordulót is felelevenítettünk az elmúlt héten. Egy hajdúhadházi rendőr családjának vásárolt édességgel indult hazafelé, de egy tragikus találkozás örökre megváltoztatta a sorsát. A fiatal tiszt élete egy brutális rendőrgyilkosság miatt ért idő előtt véget, amikor szolgálaton kívül próbált segíteni egy bajbajutotton.

Szörnyű tragédia történt a vasúti kereszteződésnél. Többen meghaltak, és majdnem egy tucatnyian megsérültek a debreceni vonatbalesetben.

Jó és rossz járművek

A héten kiderült, már nemcsak a dízelesek, hanem a benzinesek is aggódhatnak! Újfajta méréssel változhat meg a műszaki vizsga, ami új korszakot hozhat a közlekedésben.

825_0614
A jövőben változhat a műszaki vizsga
Fotó: Illusztráció: MW-archív

Fekete lyukként szippantják be a pénzedet ezek az autók! Legalábbis körülbelül így vélekedik az általunk megkérdezett szakember, akit arról kérdeztünk, hogy melyek a legrosszabb használt autók a piacon. Ha éppen autóvásárlás előtt állsz, és nincs a környezetedben olyan, akire szívesen hallgatnál, hogy mit kerülj el, akkor van néhány tippünk:

Végül pedig, egy négylábú kedvenc kalandjairól írtunk, aki sétára indult egy hajdú-bihari város utcáin:

 

