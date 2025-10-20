Különleges hangulatú McDonald’s étterem nyílt Debrecenben

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban. Az erről szóló cikkünk a legolvasottabbak között volt az október 13-19-ei héten.

Forrás: noguchi.hu

Átköltözött a McDonald’s

A McDonald’s új étterme a cívisváros egyik legfrekventáltabb pontján nyílt meg, és a modern megoldások mellett is jól illeszkedik Debrecen történelmi belvárosának arculatába. Az egység két igényes terasszal várja a vendégeket a Piac és a Zamenhof utcákon, akik így a jó időben, a belváros forgatagában is élvezhetik a Mekizés élményét.