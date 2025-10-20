44 perce
Különleges hangulatú McDonald’s étterem nyílt Debrecenben
A belváros egy régi cívis épületében nyílt meg az új egység. A McDonald’s étterem belül szupermodern.
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban. Az erről szóló cikkünk a legolvasottabbak között volt az október 13-19-ei héten.
Átköltözött a McDonald’s
A McDonald’s új étterme a cívisváros egyik legfrekventáltabb pontján nyílt meg, és a modern megoldások mellett is jól illeszkedik Debrecen történelmi belvárosának arculatába. Az egység két igényes terasszal várja a vendégeket a Piac és a Zamenhof utcákon, akik így a jó időben, a belváros forgatagában is élvezhetik a Mekizés élményét.
Exkluzív infók! Megnyílt a McDonald’s új étterme Debrecen belvárosában – fotókkal!
Képeken is megörökítettük az új helyet:
Megnyílt az új McDonald's új étterme DebrecenbenFotók: noguchi.hu
Arról is érdeklődtünk az étteremlánc előző helye, az Arany János utcai épület kapcsán a tulajdonos Cívis Ház Zrt.-nél, tudják-e már, mi lesz a helyén.
Végleg bezárt az Arany János utcai McDonald's! Megkérdeztük, mi lesz a helyén
Egy másik megnyitó, ahol a népszerű futballsztár is részt vett, szintén nagyon érdekelte olvasóinkat:
Új, nagyon prémium hely nyílt a Debrecen Plázában – hamarosan tömegek lepik el? – fotókkal
Tragikus évfordulók
Két tragikus évfordulót is felelevenítettünk az elmúlt héten. Egy hajdúhadházi rendőr családjának vásárolt édességgel indult hazafelé, de egy tragikus találkozás örökre megváltoztatta a sorsát. A fiatal tiszt élete egy brutális rendőrgyilkosság miatt ért idő előtt véget, amikor szolgálaton kívül próbált segíteni egy bajbajutotton.
Rendőrgyilkosság történt Hajdúhadházon, halántékon szúrták az alhadnagyot
Szörnyű tragédia történt a vasúti kereszteződésnél. Többen meghaltak, és majdnem egy tucatnyian megsérültek a debreceni vonatbalesetben.
Végzetes hiba: többen meghaltak Debrecenben, amikor buszt szakított ketté a tehervonat
Jó és rossz járművek
A héten kiderült, már nemcsak a dízelesek, hanem a benzinesek is aggódhatnak! Újfajta méréssel változhat meg a műszaki vizsga, ami új korszakot hozhat a közlekedésben.
Mindenkit érintő, soha nem látott változás jöhet a műszaki vizsgákon
Fekete lyukként szippantják be a pénzedet ezek az autók! Legalábbis körülbelül így vélekedik az általunk megkérdezett szakember, akit arról kérdeztünk, hogy melyek a legrosszabb használt autók a piacon. Ha éppen autóvásárlás előtt állsz, és nincs a környezetedben olyan, akire szívesen hallgatnál, hogy mit kerülj el, akkor van néhány tippünk:
Pénzkidobás? Ezek a legrosszabb használt autók, mégis rengetegen járnak velük
Végül pedig, egy négylábú kedvenc kalandjairól írtunk, aki sétára indult egy hajdú-bihari város utcáin:
Hatalmas állat szabadult el Hajdú-Biharban, fotó is készült róla!