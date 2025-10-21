Debrecen után újabb hajdú-bihari városban nyit gyorséttermet a McDonald's? Ez nagyot szólna!

Szerintem lehetne Meki Hajdúszoboszlón – írja egy felhasználó az egyik fürdővárosi csoportba. Az elképzelés megmozgatta a helyiek fantáziáját, egy kommentelő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szeptemberi képviselő testületi ülésen tárgyalták egy új bevásárlóközpont építését, amiben lesz gyorsétterem is. Megkerestük Czeglédi Gyula polgármestert azzal kapcsolatban, reális-e a McDonald's hajdúszoboszlói megjelenése.

A lakosság körében is felmerült az igény, hogy nyíljon McDonald's Hajdúszoboszlón

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Új üzletsor és gyorsétterem Hajdúszoboszlón

Szeptember 18-án a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának kezdeményezéséről tárgyaltak a képviselők, a Tesco melletti ingatlan tulajdonosa, a Reál-Team Kft. kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz azzal a céllal, hogy a tulajdonában álló, 0226/6 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolását módosítsák, az ipari-gazdasági övezeti besorolás helyett általános kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet besorolás alá kerüljön.

A Reál-Team Kft. fejlesztési elképzelései szerint az ingatlanon az alábbi létesítmények kialakítását tervezik:

kb. 300 m² alapterületű gyorsétterem autós kiszolgálással (ún. „drive” funkció),

(ún. „drive” funkció), kb. 5.000–7.000 m² alapterületű kereskedelmi egység, ún. StopShop üzletsor ,

, mintegy 10.000 m² területű kamionparkoló, tisztálkodási célokat szolgáló konténerrel.

A testület a HÉSZ módosítását megszavazta, a terület besorolása megváltozott. A kérelmező nyilatkozott arról is, hogy a módosítással kapcsolatos valamennyi költséget – ideértve a szükséges eljárások, tervezési, egyeztetési, adminisztratív és egyéb díjakat – teljes körűen vállalja.

Az előterjesztésben leírtak szerint a kérelmezett területhasználat összhangban van a település hosszú távú fejlesztési irányaival, különösen a gazdaságfejlesztési célkitűzések vonatkozásában. A „Gksz-1” övezeti besorolás alkalmazása a területen lehetőséget biztosít a betervezett funkciók elhelyezésére, miközben a környezeti hatások nem emelkednek. A tervezett beruházások várhatóan hozzájárulnak a helyi gazdaság élénkítéséhez, valamint a közlekedési infrastruktúra kihasználtságának növekedéséhez.