október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyorsétterem

1 órája

Debrecen után újabb hajdú-bihari városban nyit gyorséttermet a McDonald's? Ez nagyot szólna!

Címkék#gyorsétterem#McDonald’s#Hajdúszoboszló

Több gyorsétterem is érdeklődött a fürdőváros iránt, a Tescónál pedig egy vállalkozó nagy fejlesztésre készül. A lakosság körében felmerült az igény, hogy nyíljon McDonald's Hajdúszoboszlón is.

Haon.hu

Szerintem lehetne Meki Hajdúszoboszlón – írja egy felhasználó az egyik fürdővárosi csoportba. Az elképzelés megmozgatta a helyiek fantáziáját, egy kommentelő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szeptemberi képviselő testületi ülésen tárgyalták egy új bevásárlóközpont építését, amiben lesz gyorsétterem is. Megkerestük Czeglédi Gyula polgármestert azzal kapcsolatban, reális-e a McDonald's hajdúszoboszlói megjelenése.

McDonald's hajdúszoboszló
A lakosság körében is felmerült az igény, hogy nyíljon McDonald's Hajdúszoboszlón
Fotó: Illusztráció: MW-archív

Új üzletsor és gyorsétterem Hajdúszoboszlón

Szeptember 18-án a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának kezdeményezéséről tárgyaltak a képviselők, a Tesco melletti ingatlan tulajdonosa, a Reál-Team Kft. kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz azzal a céllal, hogy a tulajdonában álló, 0226/6 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolását módosítsák, az ipari-gazdasági övezeti besorolás helyett általános kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet besorolás alá kerüljön.

A Reál-Team Kft. fejlesztési elképzelései szerint az ingatlanon az alábbi létesítmények kialakítását tervezik:

  • kb. 300 m² alapterületű gyorsétterem autós kiszolgálással (ún. „drive” funkció),
  • kb. 5.000–7.000 m² alapterületű kereskedelmi egység, ún. StopShop üzletsor,
  • mintegy 10.000 m² területű kamionparkoló, tisztálkodási célokat szolgáló konténerrel.

A testület a HÉSZ módosítását megszavazta, a terület besorolása megváltozott. A kérelmező nyilatkozott arról is, hogy a módosítással kapcsolatos valamennyi költséget – ideértve a szükséges eljárások, tervezési, egyeztetési, adminisztratív és egyéb díjakat – teljes körűen vállalja. 

Az előterjesztésben leírtak szerint a kérelmezett területhasználat összhangban van a település hosszú távú fejlesztési irányaival, különösen a gazdaságfejlesztési célkitűzések vonatkozásában. A „Gksz-1” övezeti besorolás alkalmazása a területen lehetőséget biztosít a betervezett funkciók elhelyezésére, miközben a környezeti hatások nem emelkednek. A tervezett beruházások várhatóan hozzájárulnak a helyi gazdaság élénkítéséhez, valamint a közlekedési infrastruktúra kihasználtságának növekedéséhez.

Érdeklődés van, de lesz McDonald's Hajdúszoboszlón? 

Azt azonban nem tudni, milyen gyorséttermet hozna létre az érintett vállalkozó a fürdővárosban, egyelőre szó sincs McDonald's-ról. Czeglédi Gyula polgármester megkeresésünkre elmondta:

Ebben az évben több gyorsétterem is érdeklődött városunk iránt, igazából ez már várható volt

– tudatta. Azt is megosztotta, a város gazdasági programjának összeállításakor készítettek egy lakossági felmérést, hogy mit szeretnének az emberek a városban. 

Messze magasan az első helyen valamilyen gyorsétteremnek a megjelenése állt. Van rá tehát lakossági igény és különböző elvi szándékok is megjelentek

– összegezte. 

Azt azonban nem jelenthetjük ki, hogy Meki lesz Hajdúszoboszlón, de többen is érdeklődésüket fejezték ki a nyár folyamán a fürdőváros iránt.

Épp a múlt héten nyílt meg az új McDonald's Debrecen belvárosában, erről részletesen itt írtunk:

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu