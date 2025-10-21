1 órája
Debrecen után újabb hajdú-bihari városban nyit gyorséttermet a McDonald's? Ez nagyot szólna!
Több gyorsétterem is érdeklődött a fürdőváros iránt, a Tescónál pedig egy vállalkozó nagy fejlesztésre készül. A lakosság körében felmerült az igény, hogy nyíljon McDonald's Hajdúszoboszlón is.
Szerintem lehetne Meki Hajdúszoboszlón – írja egy felhasználó az egyik fürdővárosi csoportba. Az elképzelés megmozgatta a helyiek fantáziáját, egy kommentelő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szeptemberi képviselő testületi ülésen tárgyalták egy új bevásárlóközpont építését, amiben lesz gyorsétterem is. Megkerestük Czeglédi Gyula polgármestert azzal kapcsolatban, reális-e a McDonald's hajdúszoboszlói megjelenése.
Új üzletsor és gyorsétterem Hajdúszoboszlón
Szeptember 18-án a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának kezdeményezéséről tárgyaltak a képviselők, a Tesco melletti ingatlan tulajdonosa, a Reál-Team Kft. kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz azzal a céllal, hogy a tulajdonában álló, 0226/6 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolását módosítsák, az ipari-gazdasági övezeti besorolás helyett általános kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet besorolás alá kerüljön.
A Reál-Team Kft. fejlesztési elképzelései szerint az ingatlanon az alábbi létesítmények kialakítását tervezik:
- kb. 300 m² alapterületű gyorsétterem autós kiszolgálással (ún. „drive” funkció),
- kb. 5.000–7.000 m² alapterületű kereskedelmi egység, ún. StopShop üzletsor,
- mintegy 10.000 m² területű kamionparkoló, tisztálkodási célokat szolgáló konténerrel.
A testület a HÉSZ módosítását megszavazta, a terület besorolása megváltozott. A kérelmező nyilatkozott arról is, hogy a módosítással kapcsolatos valamennyi költséget – ideértve a szükséges eljárások, tervezési, egyeztetési, adminisztratív és egyéb díjakat – teljes körűen vállalja.
Az előterjesztésben leírtak szerint a kérelmezett területhasználat összhangban van a település hosszú távú fejlesztési irányaival, különösen a gazdaságfejlesztési célkitűzések vonatkozásában. A „Gksz-1” övezeti besorolás alkalmazása a területen lehetőséget biztosít a betervezett funkciók elhelyezésére, miközben a környezeti hatások nem emelkednek. A tervezett beruházások várhatóan hozzájárulnak a helyi gazdaság élénkítéséhez, valamint a közlekedési infrastruktúra kihasználtságának növekedéséhez.
Érdeklődés van, de lesz McDonald's Hajdúszoboszlón?
Azt azonban nem tudni, milyen gyorséttermet hozna létre az érintett vállalkozó a fürdővárosban, egyelőre szó sincs McDonald's-ról. Czeglédi Gyula polgármester megkeresésünkre elmondta:
Ebben az évben több gyorsétterem is érdeklődött városunk iránt, igazából ez már várható volt
– tudatta. Azt is megosztotta, a város gazdasági programjának összeállításakor készítettek egy lakossági felmérést, hogy mit szeretnének az emberek a városban.
Messze magasan az első helyen valamilyen gyorsétteremnek a megjelenése állt. Van rá tehát lakossági igény és különböző elvi szándékok is megjelentek
– összegezte.
Azt azonban nem jelenthetjük ki, hogy Meki lesz Hajdúszoboszlón, de többen is érdeklődésüket fejezték ki a nyár folyamán a fürdőváros iránt.
