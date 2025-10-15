október 15., szerda

Debreceni Meki

33 perce

Végleg bezárt az Arany János utcai McDonald's! Megkérdeztük, mi lesz a helyén

Sok kérdés merül fel. Immáron üresen áll az Arany János utcai McDonald's helye, éppen ezért megkérdeztük, tudják-e már, mi lesz a helyén. Megkeresésünkre a a Cívis Ház Zrt. válaszolt.

Nagy Emese
Megkérdeztük, mi lesz az Arany János utcai McDonald's étterem helyén

Forrás: Napló-archív

Elérkezett a nagy nap: a debreceni Arany János utcai McDonald’s átköltözött a MÁV-székházba, a No. 1 Bisztró és az egykor nagy népszerűségnek örvendő DiVino helyére. Kedden a sajtburger és a sültkrumpli-imádók már az új, letisztult McDonald's étteremben haraphattak bele kedvenc ételeikbe. Most már csak az a kérdés, hogy az Arany János és a Piac utca sarkán található épület tulajdonosa, a Cívis Ház Zrt. hogyan dönt, kinek/kiknek adják ki a szuper helyen lévő helyiséget.

McDonald's
Megnyitott az új McDonald's Debrecenben
Forrás: noguchi.hu

Ilyen az új debreceni McDonald’s

Ahogyan arról beszámoltunk, újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban. Mint megírtuk, a „Jövő Élménye” koncepció alapján kialakított egység egy minden szempontból megújult élményt kínál. Nemcsak a pultnál, de a digitális felületeken is lehet rendelést leadni – így például a mobilalkalmazáson, vagy az önkiszolgáló kioszkokon keresztül. A vendégek az ételeket pedig közvetlenül az asztalhoz is rendelhetik, hogy a számukra legmegfelelőbb, legkényelmesebb módon kérjék ki kedvenc McDonald’s-fogásaikat.

Az étterem a cívisváros egyik legfrekventáltabb pontján nyílt meg, és a modern megoldások mellett is jól illeszkedik Debrecen történelmi belvárosának arculatába. Az egység két igényes terasszal is várja a vendégeket a Piac és a Zamenhof utcákon, akik így a jó időben, a belváros forgatagában is élvezhetik a Mekizés élményét.

Mi lesz az Arany János utcai McDonald's helyén?

Az Arany János és a Piac utca sarkán található épület tulajdonosa, a Cívis Ház Zrt. legutóbb azt közölte portálunkkal: társaságuk már 2024-ben elindította az új bérlő keresésének folyamatát. 

A válaszlevélben olvasható, egy nemzetközi ingatlantanácsadó cég bevonásával több multinacionális céggel zajlanak egyeztetések annak érdekében, hogy a belváros számára legkedvezőbb bérlőt, illetve funkciót találják meg. 

A Cívis Ház Zrt. a belvárosra vonatkozó bérbeadási koncepciója alapján az üzletet színvonalas kereskedelmi vagy vendéglátó tevékenységet folytató bérlő részére kívánja bérbe adni, hasznosítani.

A McDonald's költözését követően, kedden megkerestük az épület tulajdonosát, ugyanis kíváncsiak voltunk, tudják-e már, kinek adják ki az immáron üres helyiséget. 

A Debrecen, Piac u. 53. szám alatt található, korábban McDonald’s gyorsétteremként működő ingatlannal kapcsolatos megkeresésére tájékoztatásunk továbbra is az alábbi. Az üzlethelyiség hasznosításáról a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, ezért ebben a szakaszban nem adhatunk részletesebb tájékoztatást. Amennyiben az új bérlővel megkötjük a bérleti szerződést, azt tudatjuk majd

– válaszolta kérdésünkre a Cívis Ház Zrt.

