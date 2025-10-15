Végleg bezárt az Arany János utcai McDonald's! Megkérdeztük, mi lesz a helyén

Elérkezett a nagy nap: a debreceni Arany János utcai McDonald’s átköltözött a MÁV-székházba, a No. 1 Bisztró és az egykor nagy népszerűségnek örvendő DiVino helyére. Kedden a sajtburger és a sültkrumpli-imádók már az új, letisztult McDonald's étteremben haraphattak bele kedvenc ételeikbe. Most már csak az a kérdés, hogy az Arany János és a Piac utca sarkán található épület tulajdonosa, a Cívis Ház Zrt. hogyan dönt, kinek/kiknek adják ki a szuper helyen lévő helyiséget.

Megnyitott az új McDonald's Debrecenben

Forrás: noguchi.hu

Ilyen az új debreceni McDonald’s

Ahogyan arról beszámoltunk, újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban. Mint megírtuk, a „Jövő Élménye” koncepció alapján kialakított egység egy minden szempontból megújult élményt kínál. Nemcsak a pultnál, de a digitális felületeken is lehet rendelést leadni – így például a mobilalkalmazáson, vagy az önkiszolgáló kioszkokon keresztül. A vendégek az ételeket pedig közvetlenül az asztalhoz is rendelhetik, hogy a számukra legmegfelelőbb, legkényelmesebb módon kérjék ki kedvenc McDonald’s-fogásaikat.