Átadó

1 órája

Új, nagyon prémium hely nyílt a Debrecen Plazában – hamarosan tömegek lepik el? – fotókkal

Új fejezet kezdődik a debreceni Plazában! Átadták az MBH Bank legújabb, rendkívül impozáns bankfiókját.

Balogh Efraim

Prémium kategóriás helyszínt látogathatnak a Debrecen Plazában az emberek, megnyílt ugyanis hazánk egyik vezető pénzintézetének, az MBH Banknak a bankfiókja. Az MBH Bank országszerte a legnagyobb fiókhálózattal rendelkezik, amelynek folyamatos megújítását tűzték ki célul annak érdekében, hogy ügyfeleit magas színvonalon szolgálhassa ki. Ez az apropója annak, hogy ünnepélyes keretek között adták át a fiókot csütörtök délután.

mbh bank, debrecen plaza, debrecen, haon
Megnyitotta kapuit az MBH Bank bankfiókja a Debrecen Plazában
Forrás: Vida Márton Péter

Megnyílt az MBH Bank bankfiókja a Debrecen Plazában

Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese a megnyitón kiemelte, második otthonként tekintenek Debrecenre, mivel a cívisvárost látogatják leggyakrabban a vidéki települések közül. Mint elmondta, ez a város érdeme is, hiszen temérdek lehetőséget nyújt a tárgyalásokra, másrészt pedig a gazdaság motorjává is vált az utóbbi években.

Ehhez alkalmazkodva vettük a sor elejére a debreceni fiókjainknak a megújítását vagy átköltöztetését, így jelenhetünk meg a Debrecen Plazában is az impozáns, nagy alapterületű és prémium kiszolgálást nyújtó fiókunkkal. Ez egyfajta stratégia, hogy modern környezetbe költöztessük a fiókjainkat, olyan helyekre, ahol nagy a forgalom, és sok ügyfelet elérhetünk. Mi vagyunk a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező bank Magyarországon: 400 fiókunk van országszerte, ezek közül négy Debrecenben

 – részletezte a vezérigazgató-helyettes.

Dzsudzsák Balázs (balra), Papp László (tőle jobbra), Orosz András (jobbra) és Puskás András az MBH Bank bankfiókjának megnyitóján
Forrás: Vida Márton Péter

Arról is beszélt, hogy az MBH Bank rendelkezik a legdinamikusabban fejlődő ATM-hálózattal Magyarországon: 800-zal indultak, most pedig 1100-nál tartanak. Noha, fontosnak tartja a digitalizációt, úgy véli, a személyes kiszolgálás minőségére is nagy hangsúlyt kell fektetni, ezért gyönyörű környezetben várják az ügyfeleket a felkészült kollégák.

Ennek kapcsán kiderült, hogy a személyes tanácsadáshoz több korszerű technológiával felszerelt tárgyalót is kiépítettek a bankfiókban, melyekben akadálymentes környezetben, kényelmesen intézhetik ügyeiket a mozgáskorlátozottak, hallássérültek és gyengénlátók. 

Megtudtuk azt is, az MBH Bank 2025 óta Debrecen kizárólagos számlavezető pénzintézete, és már évek óta fontos szerepet vállal a város és közvetlen térsége közösségi életében is: együttműködnek a DVSC Futball Zrt.-vel, a Nagyerdei Stadiont üzemeltető DNS Kft.-vel, illetve a Debreceni Campus Nonproftit Közhasznú Kft.-vel is, melynek révén az MBH Bank a Campus Fesztivál 2025 hivatalos szponzora lett. 

Új MBH bankfiók nyílt Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Ezt jelenti az MBH Bank Debrecennek

Egy olyan nagy dinamikával rendelkező gazdasági központnak, mint Debrecen, szüksége van kiemelt kvalitásokkal rendelkező pénzügyi szolgáltatóra

– hangsúlyozta Papp László polgármester. Hozzátette, jó érzést azt tapasztalni, hogy egy ilyen jelentőséggel bíró együttműködésben elsősorban a bizalomépítésen van a hangsúly a felek között – így váltak nyilvánvalóvá az MBH Bank olyan lényegi karakterjegyei, mint a megbízhatóság, a pontosság és a kiszámíthatóság. 

Hiszem, hogy Debrecen Magyarország jelen pillanatban legnagyobb lehetőségekkel rendelkező városa

– jelentette ki a polgármester. Leszögezte, ha figyelembe vesszük az elmúlt 10 év eredményeit, azoknak hatással kell lenniük a következő évtizedekre. Már csak azért is, mert olyan dinamikával fejlődik Debrecen gazdasága, ami az előttünk álló 15-20 évre nézve még közép-európai viszonylatban is számottevő lehet.

