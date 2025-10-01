Fontos változások az egyik legforgalmasabb hajdú-bihari vonalon, ezért nem járnak majd a vonatok

Kormányzati tervek szerint a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal. A régi nyomvonal érintett pályaszakaszának elbontása, az új nyomvonal előkészítése és megépítése idejére Debrecen és Nagykereki között október 19-től átmenetileg szünetelni fog a vonatforgalom: a vonatok helyett itt pótlóbuszok szállítják az utasokat - írta szerdán a MÁV-csoport.

Ideiglenesen megszűnik a Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Kiemelik, a vonatpótló autóbuszok menetrendje illeszkedik a térségben élők utazásai igényeihez, a menetidő pedig akár félórával is rövidülhet a korábbiakban megszokotthoz képest. A vonalon a vonatforgalom várhatóan a Debrecen–Berettyóújfalu–Biharkeresztes–Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor indul majd újra.

Hozzáteszik, a vonatforgalom átmeneti szünetelésére azért van szükség, mert a Debrecen Déli Gazdasági Övezet következő ütemében a CATL akkumulátorgyár a 106-os vasútvonal által használt állami földterületen is fejlesztéseket hajt végre. Az átadás feltétele a vasútvonal egy szakaszán a pálya és a töltés bontása, továbbá a rekultiváció, amelyeket októberben meg kell kezdeni, hogy az átadás határidőre megvalósuljon.

A MÁV-csoport a forgalomszüneteltetés bevezető időszakára vonatkozó buszos pótlást egyeztette a térség érintett polgármestereivel is, akik támogatták az ideiglenes közlekedési rendet.

Gyorsabb eljutást biztosít a MÁV a Debrecen-Nagykereki vonalon

Hozzátették, október 13-tól, kora reggeltől késő estig órás ütemben fognak közlekedni a buszok Debrecen és Nagykereki vasútállomások között, de lesznek betétjáratok és gyorsjáratok is. Mint írják, sokak számára előnyt jelent, hogy a vonatok jelenlegi mintegy 100 perces menetidejéhez képest a minden állomást és megállót érintő S506-os buszok menetideje 78 perc, a Derecskét nem érintő G506-os járatoké és a csúcsidőben az M35-ös autópályán közlekedő X506-os buszok menetideje 72 perc, a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon közlekedő Z506-os buszok menetideje pedig 56 perc lesz.

Hangsúlyozzák, a megállási helyek nem módosulnak egy kivételével: Konyár vasútállomás helyett a könnyebben megközelíthető Konyár, Sóstói utca 14. megállóban állnak majd meg a buszok.

A Debrecen–Nagykereki vonal a Debrecen–Berettyóújfalu–Biharkeresztes–Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor éled majd újjá. A fejlesztésre vonatkozó tervek szerint a – részben 160 km/órás sebességre kiépítendő – nagyberuházás során a 106-os vonal is új nyomvonalat kap, ami Debrecen és Sáránd között mintegy 11 kilométeres szakaszon párhuzamosan halad a Debrecen–Nagyvárad vasútvonallal.

