Hatalmas a javulás, beváltak az intézkedések: visszaesett a késések száma a MÁV járatain

Késési adatokat közölt nemrégiben a MÁV-csoport: a vasúti közlekedés szeptemberben nem rosszabbul, de még jobban is alakult, mint az előző hónapban – számolt be róla közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Mint írta, a Keleti pályaudvar kizárása az első őszi (iskolai) hónap közlekedésén a vártnál mérsékeltebb hatást gyakorolt az adatokra. E mellett az is kiderült, a vonatok összességében a tavalyi azonos időszakhoz képest pontosabban közlekedtek.

Késési adatokat közölt a MÁV! Elárulták, hány évet késtek eddig idén a vonatok!

Trendszerű a fokozatos javulás

Hegyi Zsolt rámutatott egy érdekes jelenségre is: szinte már mémszerűen szokott terjedni, hogy egyetlen év alatt hány évnyit késik a MÁV. Ez az adat önmagában azonban megtévesztő, hiszen azt nem szokták hozzátenni, hogy egyetlen évben több mint 180 évnek megfelelő percet közlekednek a MÁV-csoport járatai.

A téma kapcsán számos érdekes adatot is közölt még Hegyi Zsolt:

• 2023-ban az év első 9 hónapjában, azaz januártól szeptemberig 4 év 17 napnyi késés gyűlt össze

• 2024-ben ugyanezen időszakban 4 év 345 napnyit, azaz közel 5 évnyit

• Idén január és szeptember között azonban közel egy évnyivel kevesebbet: 3 év 363 napot.

Idén tehát már jóval kevesebb késés jutott az 1–9. hónapra, vagyis a javuló trend egyértelmű, és mérhető eredménye van a késések visszaszorításáért tett lépéseknek.

Ha a Debrecent is érintő vonalak késési adataira kíváncsi, az alábbi grafikon nyújthat segítséget:

A Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonal pontossági adatai némileg elmaradnak az átlagtól

További részletek:

