Kirakták a táblát a hajdú-bihari kórházak ajtajára, csütörtöktől fontos változás lép életbe!

Csütörtöktől már hatályba is lép az új szabály. A Klinikai Központ valamennyi campusán kötelező lesz a maszkviselés.

A Klinikai Központ mindhárom kórházában, a Nagyerdei Campuson, a Kenézy Gyula Campuson és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campuson is kötelező lesz a maszkviselés – írta az unideb.hu.

Csütörtöktől ismét kötelező lesz az orrot és szájat takaró maszk viselése
Ismét kötelező lesz a maszk viselése

A rendelkezés október 2-tól visszavonásig érvényes.

Mint írták, csütörtök reggel 8 órától a Debreceni Egyetem Klinikai Központ valamennyi betegellátó egységében kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. A Klinikai Központ vezetősége a betegek és a dolgozók védelme érdekében járványügyi megelőző intézkedésként vezette be a kötelező maszkviselést.  

Emellett a Klinikai Központ mindhárom Campusának sürgősségi betegfelvételi helyein kötelező a pre-triázs üzemeltetése október 2-án reggel 8 órától.

A fenti rendelkezések visszavonásig érvényesek. A Klinikai Központ vezetősége kéri a betegek és a hozzátartozók türelmét és megértését.

