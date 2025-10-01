2 órája
Kirakták a táblát a hajdú-bihari kórházak ajtajára, csütörtöktől fontos változás lép életbe!
Csütörtöktől már hatályba is lép az új szabály. A Klinikai Központ valamennyi campusán kötelező lesz a maszkviselés.
A Klinikai Központ mindhárom kórházában, a Nagyerdei Campuson, a Kenézy Gyula Campuson és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campuson is kötelező lesz a maszkviselés – írta az unideb.hu.
Ismét kötelező lesz a maszk viselése
A rendelkezés október 2-tól visszavonásig érvényes.
Mint írták, csütörtök reggel 8 órától a Debreceni Egyetem Klinikai Központ valamennyi betegellátó egységében kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. A Klinikai Központ vezetősége a betegek és a dolgozók védelme érdekében járványügyi megelőző intézkedésként vezette be a kötelező maszkviselést.
Emellett a Klinikai Központ mindhárom Campusának sürgősségi betegfelvételi helyein kötelező a pre-triázs üzemeltetése október 2-án reggel 8 órától.
A fenti rendelkezések visszavonásig érvényesek. A Klinikai Központ vezetősége kéri a betegek és a hozzátartozók türelmét és megértését.
