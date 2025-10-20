október 20., hétfő

1 órája

Vajon idén lesz Márton-napi sokadalom Debrecenben? Barabás Zoltán válaszolta meg a kérdést

A libanapok mindig nagy népszerűségnek örvendett a városban. Utánajártunk, lesz-e idén Márton-napi sokadalom Debrecenben. Barabás Zoltán főszervezőt kérdeztük.

Nagy Emese

Utoljára 2 évvel ezelőtt, 2023. november 10. és 12. között tartottak Márton-napi sokadalmat Debrecenben, a Kossuth téren. A rendezvény igazán népszerű a vármegyeszékhelyen, ezért is szervezték meg oly sokszor, összesen eddig tizenhétszer a város szívében. A legutóbbi rendezvényen az ínycsiklandozó libaételekből mintegy ezer adag kelt el egy nap alatt, ami nem meglepő, hiszen mindenféle finomságból lehetett válogatni: volt libacomb, libatoros, libahúsos töltött káposzta, zúzapörkölt, hagymás libamáj, ludaskása és libakolbász is. A Márton-nap időpontja vészesen közeledik, szóval telefonon megkerestük Barabás Zoltán főszervezőt, hogy utánajárjunk: lesz-e idén Márton-napi sokadalom Debrecenben?

Márton-napi sokadalom
Utánajártunk, 2025-ben lesz-e Márton-napi sokadalom Debrecenben
Forrás:  Napló-archív

Márton-napi sokadalom Debrecenben

Az elmúlt évben, 2024-ben nem tartották meg a libanapokat Debrecenben, ugyanis akkor még a Vár utcai étterem körüli teendők Barabás Zoltán minden idejét lefoglalták. 

A Márton-napi sokadalomnak nagy hagyománya van városunkban, tehát szó sincs arról, hogy soha többet nem szeretnénk megrendezni a Kossuth téren. Jelenleg az a terv, hogy bár 2024-ben nem, de jövőre, 2025-ben meg fogjuk rendezni a libanapokat Debrecenben

– nyilatkozta egy évvel ezelőtt Barabás Zoltán.

Libanapok Debrecenben

A Márton-napi sokadalom, amit hosszú éveken át Debrecenben megálmodtunk, az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. Éppen ezért tettem lépéseket annak kapcsán, hogy bár az én közbenjárásom nélkül, de 2025-ben megtartsák a libanapokat Debrecenben. Egy nagyon jó kollégámnak még tavaly átadtam a vendéglátó piacot, és megegyeztünk, hogyha lehet, akkor továbbviszi a rendezvényt. Azonban idén olyan szakmai elfoglaltságai vannak, ami nem teszi lehetővé, hogy teljes odaadással összehozza a sokadalmat

– jegyezte meg a napokban a Haonnak Barabás Zoltán.

A vendéglátás egykori központi szereplője, Barabás Zoltán kifejtette, ami még problémát jelent az egész vendéglátásra jellemző módon, hogy szűk a munkaerőkeret, kevés a szakember, és egy ilyen rendezvény lebonyolításához legalább 30-40 ember szükséges. Ennek a nagy része a konyhában kell, hogy dolgozzon, másik része pedig az értékesítésben, a főtéri helyszínen. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Továbbá eltűntek a piacról a szponzorok, akik segítették azt, hogy ezt a nagy volumenű rendezvényt meg lehessen szervezni. Ha mindezt összevetjük, akkor gyakorlatilag azt látom, hogy idén sem lesz Márton-napi sokadalom Debrecenben

– tette hozzá.

Mint elmondta, ő maga nem tudja elengedni a rendezvényt, annyira a szívéhez nőtt, ezért jelenlegi lakhelyén, Bándon megszervezi a rendezvényt novemberben. 

Beszéltem a polgármesterrel, hogy nem üzleti alapon, hanem baráti közösségként egy kisebb Márton-napi sokadalmat fogunk megrendezni

– osztotta meg. Hozzátette, sajnálja, hogy Debrecenben idén sem lesz libanapok, már csak azért is, mert egy hatalmas érdeklődésre számot tartó rendezvény volt.

