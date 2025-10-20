Vajon idén lesz Márton-napi sokadalom Debrecenben? Barabás Zoltán válaszolta meg a kérdést

Utoljára 2 évvel ezelőtt, 2023. november 10. és 12. között tartottak Márton-napi sokadalmat Debrecenben, a Kossuth téren. A rendezvény igazán népszerű a vármegyeszékhelyen, ezért is szervezték meg oly sokszor, összesen eddig tizenhétszer a város szívében. A legutóbbi rendezvényen az ínycsiklandozó libaételekből mintegy ezer adag kelt el egy nap alatt, ami nem meglepő, hiszen mindenféle finomságból lehetett válogatni: volt libacomb, libatoros, libahúsos töltött káposzta, zúzapörkölt, hagymás libamáj, ludaskása és libakolbász is. A Márton-nap időpontja vészesen közeledik, szóval telefonon megkerestük Barabás Zoltán főszervezőt, hogy utánajárjunk: lesz-e idén Márton-napi sokadalom Debrecenben?

Utánajártunk, 2025-ben lesz-e Márton-napi sokadalom Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Márton-napi sokadalom Debrecenben

Az elmúlt évben, 2024-ben nem tartották meg a libanapokat Debrecenben, ugyanis akkor még a Vár utcai étterem körüli teendők Barabás Zoltán minden idejét lefoglalták.

A Márton-napi sokadalomnak nagy hagyománya van városunkban, tehát szó sincs arról, hogy soha többet nem szeretnénk megrendezni a Kossuth téren. Jelenleg az a terv, hogy bár 2024-ben nem, de jövőre, 2025-ben meg fogjuk rendezni a libanapokat Debrecenben

– nyilatkozta egy évvel ezelőtt Barabás Zoltán.