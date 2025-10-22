október 22., szerda

Ezért marad el Hajdú-Bihar egyik legnépszerűbb Márton-napi rendezvénye

Ezúttal nem libasült illata lengi majd be a Szent István parkot Hajdúszoboszlón. A Márton-napi vigadalom helyett egy másik fesztivált tartanak a fürdővárosban.

Kiss Dóra

November eleje szinte elképzelhetetlen a hajdúszoboszlói Márton-napi vigadalom nélkül, ahol a libaételek és a jó borok találkoznak a kétnapos fesztiválon. Idén azonban nem tűnt fel a fürdővárosi kiemelt események sorában a rendezvény dátuma. Ebből már sejthető volt, hogy idén – ahogy Debrecenben sem – nem lesz Márton-napi vigadalom Hajdúszoboszlón. Czeglédi Gyula polgármestert kérdeztük a döntés okáról.

Idén Hajdúszoboszlón sem sülnek libacombok a Márton-napi vigadalmon
Idén Hajdúszoboszlón sem sülnek libacombok a Márton-napi vigadalmon
Forrás: Napló-archív

Elmarad a Márton-napi vigadalom Hajdúszoboszlón

Évek óta kétnapos a Márton-napi vigadalom a fürdővárosban, évről évre a rendezvény fókuszában természetesen a libalakoma és az új bor állt, de izgalmas kísérőprogramok és a hazai könnyűzene legismertebb előadóinak koncertjei is várták az arra járókat tavaly is. Idén megszakad a hagyomány, azonban érthető okokból. 

Ezen a hétvégén, október 24-én, 25-én tartjuk a Pávai Fesztivált, túl közel lett volna a Márton-naphoz, ezért az a döntés született, hogy az aktualitásra való tekintettel – hiszen idén 100 éves a hajdúszoboszlói gyógyvíz – a libanapok helyett a Pávai Fesztivált rendezzük meg 

– tájékoztatott Czeglédi Gyula. A polgármester szavai szerint a hétvégi rendezvény sok tekintetben hasonlítani fog a libanapra: sátort állítanak a programoknak, gasztronómiai élményekben sem lesz hiány, valamint fellépők teszik emlékezetessé a kétnapos programot.

Igazi időutazás lesz a Pávai Fesztivál

A Pávai Fesztivál részleteiről Borsi Csaba, a hajdúszoboszlói művelődési ház igazgatója elmondta, bőséges étel- és italválaszték várja majd a kiérkezőket, több mint 30 árus érkezük a Szent István parkba péntekre és szombatra. 

A sátorban lesznek a programok, berendezésben, dizájnban és a miliőben a '20-as éveket idézzük meg. Kívül, a faházakban lesz étel- és italkínálat, többek között meg lehet kóstolni Pávai kedvencét, az almás pitét is.  Zenei kínálatba is próbáltuk a '20-as, '30-as évek hangulatát behozni. Túl közel lett volna, ezért engedtük el a Márton-napot, hogy a százéves évfordulóra koncentráljunk

– részletezte.

A Pávai Fesztiválon a színpadra lép Mujahid Zoltán és a Group’n’Swing, vendégük pedig nem más, mint Király Viktor lesz. Jön a Vintage Dolls Akusztik, a Louis Armstrong show, legendás rock and roll slágerek, és a Kackiás Verklis is színesíti a hangulatot. A további részletekről itt írtunk: 

Egy hangulatos videó is készült a rendezvényhez:

Ajánljuk még:

 

 

