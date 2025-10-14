Ismét forrnak az indulatok a Malomparknál, vannak, akik visszasírják a fizetős parkolást

Október 1-től ismét ingyenesen lehet parkolni a Malomparkban azután, hogy szeptember 8-án bevezették, mindenkinek fizetnie kell, aki használni szeretné. Mint írtuk, az üzemeltetési igazgató, Sipos József szerint indokolt volt a változás, a helyszínen működő több bolt, piac és konditerem képviselője is hangot adott a nemtetszésének a döntéssel kapcsolatban. A Malompark vezetése korábban úgy nyilatkozott, hogy egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért vezették be a fizetős parkolást, hogy így a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát.

Az ingyenes parkolás immár több mint két hete van ismét érvényben, kedd délután pedig valaki két fotót is feltöltött a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba arról, mennyire volt kihasznált a parkoló. Hogy panaszkodni szeretett volna vagy csak a sima észrevételét akarta megmutatni, azt nem tudni, de a kommentszekció szinte azonnal felrobbant.

Mint azt valaki írta, a parkoló éppen erre van kitalálva, mindig is sokan voltak ott, és azt tanácsolta, hogy akinek ez nem tetszik, az ne is menjen oda. Más valaki megkérdezte, hogy itt mégis mi a probléma, hiszen minden autó szabályosan állt be, és nem érti, miért baj az, ha valakinek 30 métert gyalogolnia kell.

Akkor most állítsák vissza a fizetős rendszert? Mert ezek egészen biztos nem vásárlók. Eddig mentem volna oda, a 240 Ft nem vágott földhöz, de hogy nem találok parkolót, az már sokkal jobban. De úgyis az lesz, hogy újra fizetős lesz, ha meg tudják oldani a kapus bejáratokat, ahol mondjuk az első óra ingyenes, vagy vásárláskor a pénztáros le tudja csippantani a parkolójegyet

– jegyezte meg egy kommentelő.

Volt, aki azt írta, most már minden nap ez a helyzet, alig lehet üres helyet találni. Többen nem is értették, mit kell a fotókon nézni, elmondásuk szerint a parkolónak épp az a dolga, hogy ott álljanak meg az autók.

Sajnos megint a végletek.... Ahelyett, hogy az első egy vagy két óra ingyenes lett volna, visszaálltak a teljesen ingyenesre. Amíg fizetős volt, bőven volt szabad parkoló, most vadászni kell

– írta egy másik kommentelő.