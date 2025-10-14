október 14., kedd

Helén névnap

11°
+14
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkolás

1 órája

Ismét forrnak az indulatok a Malomparknál, vannak, akik visszasírják a fizetős parkolást

Címkék#debrecen#Malompark#ingyenes parkolás#parkoló

Nem tudni, hogy valakinek csak gondja volt azzal, hogy tele a parkoló vagy csak a tapasztalatait akarta megosztani. A Malomparkban október 1. óta ingyenes ismét a parkolás.

Haon.hu

Október 1-től ismét ingyenesen lehet parkolni a Malomparkban azután, hogy szeptember 8-án bevezették, mindenkinek fizetnie kell, aki használni szeretné. Mint írtuk, az üzemeltetési igazgató, Sipos József szerint indokolt volt a változás, a helyszínen működő több bolt, piac és konditerem képviselője is hangot adott a nemtetszésének a döntéssel kapcsolatban. A Malompark vezetése korábban úgy nyilatkozott, hogy egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért vezették be a fizetős parkolást, hogy így a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát.

Ilyen volt a Malompark parkolója kedd délután
Ilyen volt a Malompark parkolója kedd délután
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Az ingyenes parkolás immár több mint két hete van ismét érvényben, kedd délután pedig valaki két fotót is feltöltött a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba arról, mennyire volt kihasznált a parkoló. Hogy panaszkodni szeretett volna vagy csak a sima észrevételét akarta megmutatni, azt nem tudni, de a kommentszekció szinte azonnal felrobbant. 

Mint azt valaki írta, a parkoló éppen erre van kitalálva, mindig is sokan voltak ott, és azt tanácsolta, hogy akinek ez nem tetszik, az ne is menjen oda. Más valaki megkérdezte, hogy itt mégis mi a probléma, hiszen minden autó szabályosan állt be, és nem érti, miért baj az, ha valakinek 30 métert gyalogolnia kell. 

Akkor most állítsák vissza a fizetős rendszert? Mert ezek egészen biztos nem vásárlók. Eddig mentem volna oda, a 240 Ft nem vágott földhöz, de hogy nem találok parkolót, az már sokkal jobban. De úgyis az lesz, hogy újra fizetős lesz, ha meg tudják oldani a kapus bejáratokat, ahol mondjuk az első óra ingyenes, vagy vásárláskor a pénztáros le tudja csippantani a parkolójegyet

– jegyezte meg egy kommentelő.

Alig látni néhány üres helyet
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Volt, aki azt írta, most már minden nap ez a helyzet, alig lehet üres helyet találni. Többen nem is értették, mit kell a fotókon nézni, elmondásuk szerint a parkolónak épp az a dolga, hogy ott álljanak meg az autók. 

Sajnos megint a végletek.... Ahelyett, hogy az első egy vagy két óra ingyenes lett volna, visszaálltak a teljesen ingyenesre. Amíg fizetős volt, bőven volt szabad parkoló, most vadászni kell

– írta egy másik kommentelő.

Valószínű, ebben a kérdésben senki nem fog tudni igazságot tenni, és úgy tűnik, mindig lesz valaki, aki elégedetlen az adott helyzettel. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu