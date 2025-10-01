Mától újból ingyenes a parkolás a Malompark Bevásárlóközpontnál! Ennek sokan örülnek

Október 1-jétől, tehát mától újból díjmentesen használható a Malompark Bevásárlóközpont. A jó hírt először a G4 Fitness Facebook-bejegyzésében jelentette be szeptember 26-án, majd nem sokkal később a Malompark Bevásárlóközpont üzemeltetési igazgatója is közleményt adott ki, melyben a jövőre vonatkozóan egyéb változásokat is előrevetített. Mint ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. Annak ellenére, hogy az üzemeltetési igazgató, Sipos József szerint indokolt volt a változás, a helyszínen működő több bolt, piac és konditerem képviselője is hangot adott a nemtetszésének a döntéssel kapcsolatban.

Újból ingyenes a parkolás a Malompark Bevásárlóközpontnál

A G4 Fitness pénteki Facebook-bejegyzése után nem sokkal a Malompark Bevásárlóközpont is megerősítette a hírt; Sipos József üzemeltetési igazgató a következőket emelte ki:

Bízunk abban, hogy ezzel a döntéssel hozzájárulunk a kényelmesebb és gondtalanabb vásárlási élményükhöz, valamint hogy ez a lépés visszaerősíti az Önök bizalmát és megelégedését. Fontos azonban kiemelnünk, hogy a parkolási rend hosszabb távú fenntartásával kapcsolatban további vizsgálatok és egyeztetések várhatók

– írta, közleményét a komplexum vásárlóinak, ügyfeleinek címezve. Hozzátette, elképzelhető, hogy a jövőben – a közlekedési és parkolási helyzet alakulásának függvényében – új, szabályozott parkolási rendszert vezetnek be, melynek pontos részleteiről természetesen időben és átlátható módon fognak tájékoztatást adni.

