október 1., szerda

Malvin névnap

+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkolás

1 órája

Mától újból ingyenes a parkolás a Malompark Bevásárlóközpontnál! Ennek sokan örülnek

Címkék#Sipos József#Malompark Bevásárlóközpont#G4 Fitness#parkolás

Hetek óta ezt a döntést várták a debreceni autósok. Szerdától újból díjmentesen használható a Malompark Bevásárlóközpont, aminek biztosan nagyon sokan örülnek!

Haon.hu
Mától újból ingyenes a parkolás a Malompark Bevásárlóközpontnál! Ennek sokan örülnek

Szerdától újból díjmentesen használható a Malompark Bevásárlóközpont

Forrás: Napló-archív

Október 1-jétől, tehát mától újból díjmentesen használható a Malompark Bevásárlóközpont. A jó hírt először a G4 Fitness Facebook-bejegyzésében jelentette be szeptember 26-án, majd nem sokkal később a Malompark Bevásárlóközpont üzemeltetési igazgatója is közleményt adott ki, melyben a jövőre vonatkozóan egyéb változásokat is előrevetített. Mint ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. Annak ellenére, hogy az üzemeltetési igazgató, Sipos József szerint indokolt volt a változás, a helyszínen működő több bolt, piac és konditerem képviselője is hangot adott a nemtetszésének a döntéssel kapcsolatban.

malompark
Újból ingyenes a parkolás a Malompark Bevásárlóközpontnál
Forrás: Napló-archív

Újból ingyenes a parkolás a Malomparkban

A G4 Fitness pénteki Facebook-bejegyzése után nem sokkal a Malompark Bevásárlóközpont is megerősítette a hírt; Sipos József üzemeltetési igazgató a következőket emelte ki: 

Bízunk abban, hogy ezzel a döntéssel hozzájárulunk a kényelmesebb és gondtalanabb vásárlási élményükhöz, valamint hogy ez a lépés visszaerősíti az Önök bizalmát és megelégedését. Fontos azonban kiemelnünk, hogy a parkolási rend hosszabb távú fenntartásával kapcsolatban további vizsgálatok és egyeztetések várhatók

 – írta, közleményét a komplexum vásárlóinak, ügyfeleinek címezve. Hozzátette, elképzelhető, hogy a jövőben – a közlekedési és parkolási helyzet alakulásának függvényében – új, szabályozott parkolási rendszert vezetnek be, melynek pontos részleteiről természetesen időben és átlátható módon fognak tájékoztatást adni.

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu