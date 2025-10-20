október 20., hétfő

Örömhír

1 órája

Erre senki nem számított! Így ért véget a Hajdú-Biharban csatangoló állat kalandja – videóval

Címkék#Balmazújváros#megszökött#malac

Napokon át keresték a házi kedvencet Balmazújvárosban. A malac végül hazatért.

Haon.hu

Szombaton számoltunk be róla, hogy a balmazújvárosi lovarda egyik kedvence elszökött. A malacot napokon át keresték a városban, sokáig hiábavalóan. A Balmazújvárosi Hallottam csoportban végig követhettük a fotók segítségével az állat útvonalát. Mint tudjuk, a lovardai gyerek számára felbecsülhetetlen értéke van a malacnak.

A malac hazakerült
Forrás: Facebook / Balmazújvároson Hallottam

Hazakerült a malac

Vasárnap este osztották meg a Kentaur Lovasudvar oldalán az örömhírt, egy videóval csatolva, hogy a kóborló malac hazaért. Mint írják:

Hatalmas örömhírünk van: Malacka meglett! Egy balmazújvárosi lakos jelezte, hogy a Vasvári Pál utcán látta, így azonnal autóba ültünk és ahogy odaértünk, Malacka épp akkor sétált be a lovarda területére! Ezer hála és köszönet mindenkinek, aki bármilyen formába segített a keresésben: megosztással, információval, jó szóval vagy csak azzal, hogy drukkolt nekünk. Nagyon sokat jelentett nekünk ez az összefogás! Most már Malacka biztonságban van és persze kapott egy nagy adag simogatást és finom jutalmat.

Videón az öröm pillanatai:

Az elkóborolt malac kalandjairól itt olvashatnak: 

