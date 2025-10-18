2 órája
Hatalmas állat szabadult el Hajdú-Biharban, fotó is készült róla!
Te találkoztál vele? Egy nem megszokott kedvenc szökött el Balmazújvárosból.
Számtalan cikk látott már napvilágot egy-egy közösségi médiából. Hajdú-Biharban több elkóborolt állatról is beszámoltunk már. Nem olyan régen történt, mikor nyolc ló szabadult el Józsán; előtte egy póni rótta a kilométereket a 4-es főúton Hajdú-Biharban. Hajdúböszörményben is csatangolt már el ló; az esetet a Böszörményben Hallottam csoportban osztották meg. Most pedig egy malac rója a hajdú-bihari utcákat.
Reméljük Malacka hazatalál
A Balmazújvároson Hallottam csoportba került egy bejegyzés, hogy egy malac megszökött. A bejegyzés írója így fogalmazott:
Malacka sajnos kiszökött reggel a Bánlak 2. utca környékén látták kocogni. Ha bárki találkozott vele, vagy tud róla valamit, kérjük, jelezze! Ő a lovardai gyerekek kedvence – nem pörköltnek való, hanem szeretgetni való!
A bejegyzés alatt több hozzászóló is elmondta, hogy találkozott a kis kedvenccel. Reméljük, hamarosan hazatér a vándor malac, és újra a gyerekekkel lehet.
