Továbbra is hatalmas állat rója a hajdú-bihari utcákat! Fotók az útvonaláról!

Címkék#kiszökött#Balmazújváros#malac

Láttad valahol? A malac még nem került haza!

Haon.hu

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Balmazújvároson Hallottam csoportba került egy bejegyzés, miszerint egy malac megszökött. A bejegyzésből kiderült, hogy: „Malacka sajnos kiszökött szombat reggel a Bánlak 2. utca környékén látták kocogni”. Az állat az ottani lovardában a gyerekek kedvence, így hiánya felbecsülhetetlen. Az eredeti bejegyzésre több reakció és hozzászólás érkezett arról, hogy hol látták a malacot a városban.

Még mindig várják haza Malackát
Még mindig várják haza Malackát
Forrás: Facebook / Balmazújvároson Hallottam

Még kóborol a malac

A csoportba több kép is felkerült arról, hogy a találkoztak az elveszett jószággal Balmazújváros különböző utcáin.

Az elveszett jószág a Gábor áron utca és Bartók Béla sarkán is megfordult
Forrás: Facebook / Balmazújvároson Hallottam

A hozzászólásokban kiderült, hogy a gazdája folyamatosan ment a megadott helyszínekre, és kereste Malackát, de sajnos sikertelenül. Az esti órákban is készült róla fénykép, amelyen látható, hogy még mindig rója az utcákat.

Este a Böszörményi úton kóborolt
Forrás: Facebook / Balmazújvároson Hallottam

Reméljük, hamarosan hazakerül, és újra a gyerekekkel lehet! Malacka kalandjáról bővebben itt olvashatnak:

