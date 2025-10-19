49 perce
Továbbra is hatalmas állat rója a hajdú-bihari utcákat! Fotók az útvonaláról!
Láttad valahol? A malac még nem került haza!
Korábban beszámoltunk róla, hogy a Balmazújvároson Hallottam csoportba került egy bejegyzés, miszerint egy malac megszökött. A bejegyzésből kiderült, hogy: „Malacka sajnos kiszökött szombat reggel a Bánlak 2. utca környékén látták kocogni”. Az állat az ottani lovardában a gyerekek kedvence, így hiánya felbecsülhetetlen. Az eredeti bejegyzésre több reakció és hozzászólás érkezett arról, hogy hol látták a malacot a városban.
Még kóborol a malac
A csoportba több kép is felkerült arról, hogy a találkoztak az elveszett jószággal Balmazújváros különböző utcáin.
A hozzászólásokban kiderült, hogy a gazdája folyamatosan ment a megadott helyszínekre, és kereste Malackát, de sajnos sikertelenül. Az esti órákban is készült róla fénykép, amelyen látható, hogy még mindig rója az utcákat.
Reméljük, hamarosan hazakerül, és újra a gyerekekkel lehet! Malacka kalandjáról bővebben itt olvashatnak:
Hatalmas állat szabadult el Hajdú-Biharban, fotó is készült róla!
