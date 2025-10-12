Majd' 2 kilométer utat újítanak fel ebben a hajdú-bihari városban

Hét szakaszban indulhat útfejlesztés Hajdúböszörményben. A Közbeszerzési Értesítőben megjelent eredmény szerint mintegy 1850 méternyi útszakasz újulhat meg.

Útfejlesztések indulnak Hajdúböszörményben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A kivitelezések az alábbi szakaszokon indulnak majd:

Alföld utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat. Baktai utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat. Beke utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat Orbán utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat. Vidtelke utca: A szakaszon 5,50 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat.

A hajdúböszörményi útfejlesztéseket nyíregyházi és hajdúhadházi vállalkozók végzik majd összesen nettó 167 millió forint értékben.

