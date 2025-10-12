október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Majd' 2 kilométer utat újítanak fel ebben a hajdú-bihari városban

Címkék#útfejlesztés#Hajdúböszörmény#közbeszerzés

Haon.hu

Hét szakaszban indulhat útfejlesztés Hajdúböszörményben. A Közbeszerzési Értesítőben megjelent eredmény szerint mintegy 1850 méternyi útszakasz újulhat meg.

Útfejlesztések indulnak Hajdúböszörményben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A kivitelezések az alábbi szakaszokon indulnak majd:

  1. Alföld utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat.
  2. Baktai utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat.
  3. Beke utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat
  4. Orbán utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat.
  5. Vidtelke utca: A szakaszon 5,50 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat.  

A hajdúböszörményi útfejlesztéseket nyíregyházi és hajdúhadházi vállalkozók végzik majd összesen nettó 167 millió forint értékben.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu