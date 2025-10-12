Helyi közélet
1 órája
Majd' 2 kilométer utat újítanak fel ebben a hajdú-bihari városban
Hét szakaszban indulhat útfejlesztés Hajdúböszörményben. A Közbeszerzési Értesítőben megjelent eredmény szerint mintegy 1850 méternyi útszakasz újulhat meg.
A kivitelezések az alábbi szakaszokon indulnak majd:
- Alföld utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat.
- Baktai utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat.
- Beke utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat
- Orbán utca: A szakaszon 4,00 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat.
- Vidtelke utca: A szakaszon 5,50 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út kivitelezése a feladat.
A hajdúböszörményi útfejlesztéseket nyíregyházi és hajdúhadházi vállalkozók végzik majd összesen nettó 167 millió forint értékben.
