Újabb hajdú-bihari települések kaptak támogatást, erre fogják elkölteni!
A fejlesztésekről Bodó Sándor országgyűlési képviselő tájékoztatott. A Magyar Falu Program keretében újabb települések kaptak támogatást.
A Magyar Falu Program keretében Hajdú-Bihar vármegye 5. számú választókerületében is több millió forintot kaptak a települések fejlesztésre – közölte csütörtökön Facebook-oldalán Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője.
A képviselő bejegyzésében hangsúlyozza, az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című pályázaton nyertek támogatást.
A Magyar Falu Program pályázatán nyertes települések:
- Báránd Községi Önkormányzat: 6 millió Ft
- Ebes Községi Önkormányzat: 6 millió Ft
- Földes Nagyközség Önkormányzata: 7,6 millió Ft
- Hajdúszovát Község Önkormányzata: 6 millió Ft
- Hortobágy Község Önkormányzata: 6 millió Ft
- Nagyhegyes Község Önkormányzata: 5,7 millió Ft
- Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata: 6 millió Ft
- Szerep Községi Önkormányzat: 6,1 millió Ft
- Tetétlen Községi Önkormányzat: 6 millió Ft
- Tiszacsege Város Önkormányzata: 5,7 millió Ft
