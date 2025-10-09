Újabb hajdú-bihari települések kaptak támogatást, erre fogják elkölteni!

A Magyar Falu Program keretében Hajdú-Bihar vármegye 5. számú választókerületében is több millió forintot kaptak a települések fejlesztésre – közölte csütörtökön Facebook-oldalán Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

Több hajdú-bihari település is nyert támogatást a Magyar Falu Program keretében

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A képviselő bejegyzésében hangsúlyozza, az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című pályázaton nyertek támogatást.

A Magyar Falu Program pályázatán nyertes települések:

Báránd Községi Önkormányzat: 6 millió Ft

Ebes Községi Önkormányzat: 6 millió Ft

Földes Nagyközség Önkormányzata: 7,6 millió Ft

Hajdúszovát Község Önkormányzata: 6 millió Ft

Hortobágy Község Önkormányzata: 6 millió Ft

Nagyhegyes Község Önkormányzata: 5,7 millió Ft

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata: 6 millió Ft

Szerep Községi Önkormányzat: 6,1 millió Ft

Tetétlen Községi Önkormányzat: 6 millió Ft

Tiszacsege Város Önkormányzata: 5,7 millió Ft

